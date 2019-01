Von Jürgen Spies

Delbrück (WV). Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Delbrück und die Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) ziehen künftig noch fester gemeinsam an einem Strang: Beide Vereine haben beschlossen, das Stadt- und Spargelfest mit dem Vogelschießen der Schützenbruderschaft zu verknüpfen. Premiere wird am 18. Mai sein. Auf dem Platz an der Himmelreichallee wird ein mobiler Schießstand errichtet.

Demag-Vorsitzender Meinolf Päsch erläuterte anlässlich des Demag-Neujahrsempfangs: »Wir sind überzeugt, dass sich durch diese Kooperation zwischen Demag und Schützen eine Win-Win-Situation ergibt und dass sich Resonanz und Attraktivität beider Veranstaltungen weiter erhöhen.«

Vogelschießen soll mehr Publikum anziehen

Nicht zuletzt aufgrund von Terminüberschneidungen kamen Schützen und Kaufmannschaft überein, etwas Neues einzustielen. Das Vogelschießen, das in den vergangenen Jahrzehnten hinter der Stadthalle stattfand, rückt nun quasi mitten in die Stadt, bleibt aber natürlich im Ablauf an sich das, was es immer war: einer der absoluten Höhepunkte im Schützenjahr.

Auf dem Platz, wo im Sommer die Sommerkonzertreihe »Mittwochs in Delbrück« stattfindet, wird zum Vogelschießen ein mobiler Schießstand aufgestellt. In einem Gespräch mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT sagte Oberst Bernd Hagenhoff: »Dadurch rückt das Vogelschießen näher in den Mittelpunkt und kann somit einem breiten Publikum zugänglicher gemacht werden. Grundsätzliches Ziel ist es, dass es zu einer dauerhaften Lösung kommt. Aber natürlich müssen wir das alles bei der Premiere erstmal antesten«, so Hagenhoff – auch vor dem Hintergrund, dass auf längere Sicht noch ungeklärte Dinge wie etwa ein Rathausneubau im Himmelreich zu beachten sind.

Königsproklamation im oder am Spargelschlemmerzelt

Das Schützenfest 2019 (1. bis 3. Juni) findet wie gewohnt zwei Wochen nach dem Vogelschießen auf dem Schützenplatz an der Schlaunstraße statt. Folgender Programmablauf ist zum Vogelschießen geplant: 15 Uhr Antreten auf Kirchplatz, Beförderungen verdienter Schützen sowie Auszeichnungen der Schießsportabteilung, danach Marsch zur Vogel­stange. 16.45 Uhr Vogelschießen der Jungschützen.

Der Nachfolger der aktuellen Prinzen und des aktuellen Königs werden dann etwa ab 18 Uhr beim großen Vogelschießen ermittelt. Die Proklamation des neuen Königspaares mit anschließender Parade ist für 20 Uhr geplant und findet auf der Terrasse am Spargelschlemmerzelt oder im Zelt statt. »Das wird wetterbedingt kurzfristig entschieden«, berichtet Oberst Hagenhoff.

Zur anschließenden Party mit der Daniel-Ligges-Band und Sängerin Karin Henkemeier sind alle, die gern feiern, eingeladen – Schützen sowie Stadt- und Spargelfestbesucher gleichermaßen.