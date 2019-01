Entsprechend präsentierten die Schriftführer Marcel Brake und Patrick Kemper in ihrem Bericht nach der Begrüßung durch Zugführer Klaus Ringkamp beeindruckende Zahlen. Im Jahr 2018 wurden die 52 Aktiven des Löschzuges zu 99 Einsätzen gerufen. »Das ist ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr«, wie Marcel Brake feststellte. 43 Brände wurden bekämpft, 40 Hilfeleistungen weist die Statistik genauso auf wie 16 Notfallhelfer-Einsätze. Im Einsatz verbrachten die Lipplinger Feuerwehrleute 1263 Stunden. Weitere wurden in Dienstabende, Übungen und Ausbildung investiert. In der Ehrenabteilung sind 21 Feuerwehrleute organisiert und 13 Nachwuchskräfte bilden die Jugendfeuerwehr.

Werner Peitz: »Die Bürger vertrauen ihrer Feuerwehr«

Zugführer Klaus Ringkamp dankte den Feuerwehrleuten für ihren herausragenden Einsatz. Dies unterstrich auch Bürgermeister Werner Peitz in seinem Grußwort. »Die Bürger vertrauen ihrer Feuerwehr. Für den flächendeckenden Brandschutz ist jeder einzelne Feuerwehrmann, jede einzelne Feuerwehrfrau in der eingeschworenen Gemeinschaft wichtig«, lobte Peitz die große Einsatzbereitschaft. Respekt äußerte er auch vor den Leistungen im Rahmen der Überprüfung durch die Bezirksregierung, in punkto weitere Freiwilligkeit der Delbrücker Feuerwehr. Als eines von zwei Großprojekten, die dem Jahr 2018 ihren Stempel aufgedrückt haben, bezeichnete der stellvertretende Wehrführer Ralf Fischer die Überprüfung. »In der nächsten, spätestens übernächsten Woche erwarten wir einen positiven Bescheid durch die Bezirksregierung«, geht auch Ralf Fischer von einer weiteren Freiwilligkeit aus. »Euere Motivation verdient allergrößten Respekt«, lobte Ralf Fischer die Lipplinger. Zweite Großbaustelle war die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, in dem auch Investitionen in Gerätehäuser vorgesehen sind.

Bei den Wahlen wurde das Schriftführergespann Marcel Brake und Patrick Kemper ebenso einstimmig bestätigt wie Kassierer Marko Kröning und sein Stellvertreter Christian Engelmeier. Für weitere sechs Jahre wurde Stefan Ewers zum stellvertretenden Gerätewart bestellt. Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 aktive Dienstjahre wurden Werner Pohlmeyer und Dieter Pollmeier ausgezeichnet. Zum Hauptbrandmeister wurde Jörg Schindler befördert. Neuer Oberbrandmeister ist Bastian Peitz. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Niklas Ewers, Andreas Kuckuck und Marcel Schwabe befördert. Lennard Merschmann wurde zum Feuerwehrmannanwärter ernannt.