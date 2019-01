Delbrück (WB/al). Wenn am 26. Januar im Gastlichen Dorf der winterliche Mittelaltermarkt eröffnet wird, freuen sich die Organisatoren des Delbrücker Tross’ über ein Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal wird mit dem Marktreiben in historischer Kulisse der Reigen der Mittelaltermärkte eröffnet.

»Wir hatten in den zehn Jahren schon Plusgerade aber auch bittere Kälte und Schneefall. Spaß gemacht hat es immer«, so der Vorsitzende des Mittelaltervereins Delbrücker Tross, Wilfried Remmert. Am letzten Januar-Wochenende, Samstag, 26. und Sonntag, 27. Januar, verwandelt sich das weitläufige Gelände des Gastlichen Dorfes, Lippstädter Straße 88, in ein mittelalterliches Heerlager. Eine Vielzahl Händler, Handwerker, Spielleute und Gaukler laden zur großen Zeitreise in die Vergangenheit ein. Die Besucher dürfen sich darauf freuen, dass Ritter zum Showkampf laden und die tapferen Recken ihre Klingen kreuzen, aber auch traditionelles Handwerk und Feuerzauber erwartete die Besucher genauso wie ein umfangreiches Musik- und Tanzprogramm.

Schmieden das Eisen, so lange es heiß ist: Thies Nobbe (links) und Martin Hillemeyer. Die mittelalterlichen Schmiede haben bereits in den vergangenen Jahren ihre Handwerkskunst präsentiert und die Besucher fasziniert. Foto: Besim Mazhiqi

Zum zehnten Mittelaltermarkt hat sich der Delbrücker Tross einige Überraschungen ausgedacht und ein erlebnisreiches Programm auf die Beine gestellt. Der stimmungsvolle Lichterumzug für Klein und Groß am Samstag ab 19 Uhr gehört dabei zu den großen Höhepunkten des Marktes. Für begeisterte Blicke wird die spektakuläre Feuershow der Gruppe Mondfunken sorgen. Feuerkugeln oder Fackeln werden für unvergessliche Eindrücke sorgen. Für die jüngeren Besucher wird es unter anderem Märchenerzählungen, Gesichtsmalerei, Zinngießen und vieles mehr geben. Bei eisigen Temperaturen dürften aber auch der wohlig-warme Met im Ausschank und die warmen Speisen der Verköstiger sorgen. Spanferkel wird wie andere Leckereien auch dazu gehören. Traditionelle Musik und Walking Acts sorgen für schönste Mittelalteraugenblicke zum Jahresbeginn.

Mit seinen malerischen Fachwerkgebäuden bietet das »Gastliche Dorf« wieder eine passende mittelalterliche Kulisse für ein abwechslungsreiches Wochenende, zu dem der Delbrücker Tross viele Besucher begrüßen möchte. Geöffnet hat der Wintermarkt am Samstag, 26. Januar, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 27. Januar, von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 2 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder (bis 14 Jahre). Kinder »unter Schwertmaß« haben freien Eintritt. Weitere Infos zum zehnten Wintermarkt und zum Musikprogramm gibt es im Internet (www.mittelalter-tross.de).