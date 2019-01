Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Die »Schöninger Holz- und Energietage«, die die Mitglieder der Schießsportabteilung der St.-Meinolf-Schützenbruderschaft Schöning in den vergangenen Jahren stets mit großem Erfolg an und in der Mehrzweckhalle in Schöning veranstaltet haben, wechseln im Jahr 2020 nach Delbrück.