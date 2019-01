Von Jürgen Spies

Delbrück (WV). In Delbrück hat sich eine Initiative namens »Nein! zum Rathaus« gebildet. Ihr Ziel ist es, dass »am 17. Februar möglichst viele Bürgerinnen und Bürger beim Ratsbürgerentscheid zum Rathausneubau mit ›Nein‹ stimmen, damit Prioritäten geändert werden und Rat und Verwaltung dann die Zeit nutzen, langfristige Perspektiven zu entwickeln«, sagte am Dienstag Hubert Sprick, einer der Sprecher der Initiative.

Um weitere Erläuterungen zu geben, hatte die prominent besetzte Initiative zu einer Pressekonferenz ins Hotel Waldkrug eingeladen. Sprick sagte: »Wir zweifeln die Notwendigkeit eines neuen Rathauses an.« Es gelte, »wirklich Notwendiges vom Wünschenswerten zu unterscheiden«.

Nachdenken über Alternativen nicht blockieren

Beim Ratsbürgerentscheid – bekanntlich einstimmig vom Rat der Stadt Delbrück beschlossen – wird die Frage gestellt: »Soll die Stadt Delbrück einen Rathaus­neubau auf Basis der bisherigen Planungen im Himmelreich in Delbrück-Mitte errichten? – Ja oder Nein?« Der ehemalige Delbrücker Stadtdirektor Dr. Bernhard Winnemöller, der Unternehmer Fritz-Wilhelm Pahl und weitere Mitglieder der Initiative kritisieren jetzt, der Ratsbürgerentscheid zwinge zum Handeln in die ein oder andere Richtung und blockiere die Möglichkeit zum Nachdenken über Alternativen.

»Der Rathausneubau an der Himmelreichallee ist nämlich nicht alternativlos«, so Dr. Winnemöller. Der Ratsbürgerentscheid komme »einem Denkverbot gleich«. Fritz-Wilhelm Pahl ist der Ansicht, in den vergangenen zwei Jahren und vor dem Hintergrund, dass erhebliche Investitionen anstehen, seien »unterschiedliche Optionen nicht zu Ende gedacht worden«.

Bildung einer neuen Schule in Westenholz möglich

Es stünde aktuell beispielsweise noch im Raum, ob es eventuell zur Bildung einer neuen Schule in Westenholz komme. Solange nicht alle Fragen geklärt seien, dürfe es keine mit heißer Nadel gestrickte Planung geben. Es müsse verhindert werden, dass »wissentlich in die Irre gelaufen wird.«

Zur Erinnerung: Im Februar 2016 hatte der Rat beschlossen, den wachsenden Raumbedarf der Gesamtschule durch einen Anbau an das Gebäude der damaligen Realschule zu decken.

Im Oktober 2016 fasste der Rat nach langen Diskussionen stattdessen den Beschluss, das Rathausgebäude Marktstraße 6 zu räumen und der Gesamtschule zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Darauf folgte der Planungswettbewerb für ein neues zentrales Rathaus samt Präsentation eines Siegerentwurfes. Am 8. November 2018 trat der Rat auf die Planungsbremse und beschloss, die Bürger per Ratsbürgerentscheid über das Projekt abstimmen zu lassen.

Anbau an Schule als kostengünstigere Alternative

Sprecher der Initiative »Nein! zum Rathaus« vertreten die Ansicht, es sei für sie nicht erkennbar, dass ein Rathausneubau die Raumprobleme der Gesamtschule löse. Aber genau darum sei es ja gegangen.

Sprick: »Sinnvoller wäre es, gleich einen im Vergleich zum Rathausneubau wesentlich kostengünstigeren und dem Raumbedarf der Gesamtschule angepassten Anbau zu errichten. Dann könnten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung an der Langen Straße in den an die heutigen Büros angrenzenden Flügel der alten Volksschule umziehen. Das Ziel ›Rathaus unter einem Dach in zentraler Lage‹ wäre damit kostengünstig erreicht.«

Denkbar sei auch, eine ältere Schulgebäudeplanung wieder zu beleben: Bau eines weiteren Gebäudekomplexes zwischen Nordring und Dreifachturnhallen. »Das ließe sich ziemlich schnell realisieren«, glaubt Sprick. Ein Nein zum Rathausneubau heiße zudem, die Zeit zu nutzen, um über die Folgen einer hohen finanziellen Belastung durch »Verschuldung sowie zu erwartende höhere Steuern in Delbrück nachzudenken« und daraus Konsequenzen zu ziehen.