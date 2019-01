Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Bei einem Verkehrsunfall in Delbrück-Boke verloren am 4. Juli 2017 die Geschwister Regina, Natalia und Richard ihren geliebten Vater. Außerdem mussten sie damals um das Leben ihrer Mutter bangen, die bei dem Unfall schwerste Verletzungen erlitt. Dort, wo sich der Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto ereignete, steht seit gestern ein großes weißes Holzkreuz – aufgestellt zum Gedenken, zum Nachdenken und als Mahnmal.

Auf Initiative von Landrat Manfred Müller werden seit 2006 an Straßen im Kreis Paderborn weiße Kreuze aufgestellt – an Unfallorten, an denen Menschen getötet wurden. In den nächsten Tagen werden an insgesamt acht Unfallstellen neue Kreuze errichtet, die an Unfälle mit tödlichem Ausgang seit 2016 erinnern sollen.

Das erste dieser aktuellen Kreuze verankerten Mitarbeiter des Kreisbauhofes am Mittwochnachmittag an der Ecke Mantinghauser Straße/Leiwesdamm westlich von Boke im Erdreich. »Mein Papa ist hier vor eineinhalb Jahren bei einem Unfall getötet worden. Das ist für mich, für uns alle, immer noch unbegreiflich. Mein Vater war ein guter und sehr erfahrener Motorradfahrer. Das konnte ihn leider nicht vor dem Unfall schützen. Es bedeutet mir viel, dass an der Unfallstelle, in diesem Kreuzungsbereich, jetzt ein weißes Holzkreuz aufgestellt wird. Es soll alle, die es sehen, mahnen, vorsichtig und besonnen zu fahren«, sagte Tochter Regina.

Landrat Manfred Müller dankte der jungen Frau und allen Angehörigen ausdrücklich für die Bereitschaft, dem Aufstellen des Kreuzes zugestimmt zu haben, nun am Aufstellen des Kreuzes teilzunehmen sowie auch noch ganz persönliche Worte an Ort und Stelle zu finden. »So authentisch wie Sie kann das niemand sagen«, zollte Müller der Tochter des getöten Motorradfahrers aus dem Kreis Soest Respekt.

Verantwortung im Straßenverkehr

Der Kradfahrer war am Abend des 4. Juli 2017 mit seiner Ducati auf der Mantinghauser Straßen vorfahrtberechtigt in Richtung Mantinghausen unterwegs als es zu einer Kollision mit einem Auto kam. Landrat Müller: »Die weißen Kreuze sind eine Mahnung und eine Warnung zugleich. Jedes Kreuz zeigt an, dass Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten oder auch Toten nicht sein müssten. Die Kreuze sollen den Verkehrsteilnehmern ins Bewusstsein rufen, dass die Teilnahme am Straßenverkehr immer mit Gefahren verbunden ist. Sie sollen aber auch dazu auffordern, sich immer an die Verkehrsregeln zu halten, defensiv und aufmerksam zu fahren und somit zu angemessener und rücksichtsvoller Fahrweise animieren. Jeder Verkehrsteilnehmer trägt Verantwortung für sich und für andere!«

Einverständnis der Angehörigen

Angefertigt werden die mehr als mannshohen Kreuze von Auszubildenden der Bildungseinrichtung SBH West (Stiftung Bildung Handwerk; Paderborn). Aufgestellt werden die Kreuze nur nach Rücksprache und mit Einverständnis der Angehörigen. Joachim Kassens, Tischlermeister bei SBH, nahm gestern mit einigen jungen Leuten, die bei SBH in der Berufsvorbereitgung sind, am Aufstellungstermin bei Boke teil.

Ulrich Krawinkel, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde, sagte in einem Gespräch mit dieser Zeitung, dass praktisch jeder Verkehrsunfall vermeidbar wäre, wenn sich alle Beteiligten im Straßenverkehrs vorbildlich verhalten würden. Technische Defekte an Fahrzeugen, etwa Reifenplatzer, seien dagegen laut Statistik äußerst selten Auslöser eines Unfalls. Zu 99 Prozent sei menschliches Fehlverhalten die Unfallursache.

Im vergangenen Jahr gab es im Kreis Paderborn bei Verkehrsunfällen zwölf Todesopfer.

Standorte festgelegt

Acht Unfallstellen sind in Abstimmung mit den Straßenbauämtern und mit Zustimmung der Angehörigen als geeignete Standorte in diesem Jahr ausgewählt worden: Mantinghausen, Landesstraße (L) 815; Haaren, L754; Westenholz, L586/L749/Kreisstraße (K) 40; Henglarn, K20; Salzkotten, K37; Paderborn, L813 (Heinz-Nixdorf-Ring); Büren-Harth und Büren-Siddinghausen, jeweils L637.

Die Unfallopfer bleiben anonym. Namen oder Unfalldaten werden auf den Kreuzen nicht veröffentlicht.

Das Aufstellen der weißen Kreuze ist Teil der Kampagne »Gefahren auf Landstraßen«. Gerade bei Unfällen außerhalb geschlossener Ortschaften sind im Vergleich zu Unfällen innerorts viel häufiger Schwerverletzte und Tote zu beklagen. Hauptursache: nicht angepasste Geschwindigkeit.