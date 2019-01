»Die neue Initiative ›Nein zum Rathaus‹ macht mich etwas sprachlos, teilt die PID-Chefin mit. Die prominent besetzte Initiative hatte sich in dieser Woche zu Wort gemeldet und die Notwendigkeit eines Rathausneubaues an der Himmelreichallee bezweifelt.

»Keine Marionetten«

Michaelis: »Wir sind nun mal keine Marionetten, die so funktionieren, wie einige wenige das im Hintergrund vielleicht gerne möchten. Politik und Verwaltung sind offenbar in den Augen dieser Herren unfähig, irgendwelche Entscheidungen vorzubereiten oder zu treffen. Aber in den Augen dieser Herren sind wohl auch die Bürgerinnen und Bürger unfähig, sich ihr Urteil zu bilden und zu entscheiden.«

Michaelis erklärt weiter: »Jeder Bürger sollte vielleicht mal hinterfragen, warum diese Herren jetzt auf einmal in Erscheinung treten. Was wollen sie wirklich? Vielleicht haben sie mit der Politik noch eine Rechnung offen? Vielleicht wollen sie kein Rathaus vor der eigenen Haustür? Sollten sich diese Herren nicht vielleicht fragen, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist? Wären nicht viele Investitionen schon vor 2009 dringend notwendig gewesen, wurden jedoch nicht umgesetzt, da für diese Investitionen der Mut fehlte oder eben die Entscheidungsfähigkeit in der damaligen Verwaltungsspitze?«

Campuslösung ist abgestimmt

Die Initiative fordere, die Politik solle »statt in den Rathausneubau in die Schullandschaft« investieren. »Eindeutig eine falsche Aussage«, kommentiert dies Brigitte Michaelis und bemerkt: »Richtig ist: Mit der Lösung ›Neues Rathaus‹ wird ebenfalls die Raumsituation für die Gesamtschule gelöst. Die Schule bekommt das gesamte Gebäude an der Marktstraße und die gewünschte Campuslösung, abgestimmt mit Gesamtschulleitung und Bezirksregierung.«

Der Vorwurf der Initiative, es müsse stattdessen in Schule investiert werden, sei lächerlich. Michaelis: »Was machen wir denn? Einige Beispiele: Erweiterung Mensa Gesamtschule, Erweiterung Johannesgrundschule und Grundschule Boke, Sanierung Gymnasium, zusätzliche Kindergartenräume in Anreppen, Boke, Schöning, Sudhagen und Delbrück, neue Medien in den Schulen, Hallenbadsanierung, Glasfaser für alle…«

Kostenermittlung

Zu den Kosten für den Rathausneubau bemerkt Michaelis: »Bisher hat die Verwaltung bei der Kostenermittlung für Großprojekte nie falsch gelegen. Es gibt keinen Grund, den vorgelegten Kostenschätzungen zu misstrauen. Die PID-Fraktion ist weit davon entfernt, dem Bürgermeister und seinen Fachbereichsleitern unlautere Zahlen zu unterstellen.« Darum sage die PID weiterhin Ja zum Rathausbau.

Abschließend bemerkt die PID-Chefin, die Bürger »sollten sich nicht verunsichern lassen, weder von den Aussagen der Initiative noch von den utopischen Zahlen der Grünen und SPD.«