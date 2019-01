Von Jürgen Spies

Delbrück (WV). Vor elf Jahren hatte Florian aus Neuss genug vom Überschuss an kraftstrotzenden Rittern und pfirsichsüßen Burgfräulein auf Mittelaltermärkten. »Mittelalter? Ich glaube, das war damals in erster Linie ganz großes Elend, Not, Dreck, Krankheit«, sagt der 40-Jährige vom Niederrhein. Diese Mittelalter-Facette wird heute praktisch nirgendwo gezeigt. Deshalb verwandelt sich Florian in den von Lepra und anderen schwersten Krankheiten gezeichneten »Bettler Ede«. Sein Mut, sich derart hässlich zu machen, ist schon fast bewundernswert.