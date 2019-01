SPD und Grüne hatten am Montag Abend gemeinsam zu einem Infoabend zum Thema Rathaus-Neubau in den Appelkrug eingeladen (von links): Norbert Hagenbrock, Andreas Konuk, Frank Drake und Jürgen Wrona. Foto: Meike Oblau

Von Meike Oblau

Delbrück (WB). SPD und Grüne haben am Montag Abend noch einmal ihre Kostenrechnung für einen möglichen Rathaus-Neubau in Delbrück erläutert. Zum Infoabend zum Bürgerentscheid am 17. Februar kamen aber nur wenige Besucher in den Appelkrug.

Vertreter beider Oppositionsparteien ließen noch einmal den Verlauf der jahrelangen Diskussion Revue passieren, von einem eigentlich geplanten und beschlossenen Neubau für die Gesamtschule auf dem Areal des alten Lehrschwimmbeckens bis hin zu der Idee, der Gesamtschule das städtische Verwaltungsgebäude an der Marktstraße zu überlassen und stattdessen im Himmelreich ein neues Rathaus zu bauen.

Konuk: »Horrorzahlen von damals sind heute Realität«

SPD und Grüne erinnerten daran, dass sie von Anfang an an den von Bürgermeister Werner Peitz (parteilos) genannten Kosten für einen Rathaus-Neubau gezweifelt hatten: »Damals hieß es, wir würden Horrorzahlen nennen. Die Horrorzahlen von damals sind heute Realität«, sagte Andreas Konuk von den Grünen.

Anders als Bürgermeister Werner Peitz, der für den Rathaus-Neubau mit Kosten von 8,4 Millionen Euro rechnet, beziffern SPD und Grüne die zu erwartenden Gesamtkosten mit 18 bis 19 Millionen Euro. Jürgen Wrona, sachkundiger Bürger der Grünen im Delbrücker Bauausschuss, legte auch noch einmal dar, wie er auf diese Summe komme. Wrona zufolge habe sich der Bürgermeister das Projekt »schöngerechnet«, indem er unter anderem die geplante Tiefgarage unter dem Rathaus nicht in die Gesamtkosten mit einbezog, ebenso wenig wie Grundstückskosten, Kosten für den Kredit, der aufgenommen werden müsse, sowie die Umbaukosten für das heutige Rathaus Marktstraße in ein Schulgebäude.

Opposition rechnet mit Kosten von 18 bis 19 Millionen Euro

»Rechnen wir all das mit ein, kostet die Entscheidung für ein neues Rathaus 18 bis 19 Millionen Euro. Darüber stimmen die Delbrücker am 17. Februar ab. Wir geben ihr Geld aus, das dann später anderswo fehlt«, sagte Wrona. »Da kann man es nicht einfach als Entscheidungsgrundlage nehmen, wenn der Bürgermeister behauptet, man könne ein neues Rathaus zum Discountpreis bekommen.«

Auch die von der Verwaltung genannten Kosten für das Außengelände und die Tiefgarage halten SPD und Grüne für zu niedrig angesetzt. Die Kosten für den Umbau des Rathauses Marktstraße für die Nutzung durch die Gesamtschule seien zudem überhaupt nicht genau berechnet worden: »Eine Machbarkeitsstudie wurde im Rat abgelehnt, wir kennen keine seriösen Zahlen, dieser Umbau ist eine Black Box«, sagte Wrona. Die Kosten für einen Schul-Neubau hingegen seien klar: »Der würde 5,4 Millionen Euro kosten. Rechnet man 30 Jahre Mietkosten für die Rathaus-Nebenstelle an der Langen Straße dazu, sind wir bei 10,1 Millionen«, addierte der Grünen-Politiker. »Wenn ein Rathaus also im Vergleich 18 bis 19 Millionen Euro kostet, müssen die Delbrücker Wähler die Frage beantworten, ob sich die Stadt diese Differenz von etwa acht Millionen Euro leisten kann und ob das sinnvoll ist.«

Kommentar

Viele Zahlen wurden am Montag Abend präsentiert: Was könnte ein Rathaus kosten, was ein Schul-Neubau? Die erschreckendste Zahl aber war die Teilnehmerzahl an diesem Infoabend. Zieht man die Veranstalter ab, war sie einstellig. Da stellt sich schon die Frage: Erreicht das Thema des Bürgerentscheids die Delbrücker? Oder ist ihre Entscheidung so klar, dass sie keine Informationen mehr benötigen? Derzeit drängt sich der Eindruck auf, dass sich vor allem die politischen Mandatsträger an Fragen rund um das Thema Rathaus-Neubau abarbeiten. Beim Plausch im Supermarkt oder an der Theke spielt das Thema offenbar kaum eine Rolle.

Dabei ist für einen Bürgerentscheid eben auch entscheidend, wie viele Menschen am Wahltag ihr Kreuzchen machen. In Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern scheitern in NRW nach Angaben des Vereins Mehr Demokratie mehr als die Hälfte aller Bürgerbegehren an einer zu geringen Wahlbeteiligung. Das könnte auch in Delbrück drohen. Meike Oblau