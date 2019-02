Delbrück (WB/al). Nach einem Jahr Pause startet die KFD-Spielschar in Bentfeld in diesem Jahr wieder durch. Neben dem eigenen Frauenkarneval bietet die Spielschar erstmals gemeinsam mit den Bentfelder Karnevalsverein eine Gemeinschaftsveranstaltung an. Am Sonntag, 17. Februar, bekommt der Familienkarneval unter dem Motto »Ein Nachmittag im Karneval bringt gute Laune überall!« eine ganz neue Facette.

Gab es in der Vergangenheit zwei eigene, von der Spielschar organisierte Veranstaltungen, rücken die Damen diesmal gemeinsam mit dem Karnevalsverein die Familien in den Fokus. Das Programm am Sonntag, 17. Februar beginnt um 15.01 Uhr, Einlass ist ab 14.01 Uhr. Das Gemeinschaftsprogramm findet im Haus Nolte statt. »Wir bieten einen bunten Karnevalsmix von Bentfeldern für Bentfelder«, sagt die amtierende Bentfelder Karnevalsprinzessin und Mitglied der Spielschar, Ariane Lenzmeier.

Zu sehen sein wird neben der Minigarde auch Pastor Martin Göke, der in die Bütt steigen wird. »Außerdem haben Spielschar und Karnevalsverein einen gemeinsamen Programmpunkt organisiert«, kündigt Michael Nettelnbreker, Geschäftsführer des Karnevalsverein, an. Mit musikalischer Begleitung klingt der Nachmittag nach dem Programm aus. Der Eintritt beträgt sieben Euro für Erwachsene. Kinder haben freien Eintritt. Wer Karten im Vorverkauf erwerben möchte, kann dies an diesem Samstag, 2. Februar, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr im Pfarrheim tun.

Von der Neuerung unberührt bleibt der Frauenkarneval am Freitag, 15. Februar. Die »jecken Weiber« legen ebenfalls im Haus Nolte um 19.31 Uhr los. Einlass ist hier ab um 18.31 Uhr. Musikalisch begleitet das Senne-Duo das Programm. Der Eintritt für diese Veranstaltung beträgt ebenfalls sieben Euro.