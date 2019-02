Blick ins Himmelreich: Wenn die wahlberechtigten Delbrücker am 17. Februar beim Ratsbürgerentscheid mit ausreichender Mehrheit »Ja« zum Rathausneubau sagen, würde der Komplex dort errichtet, wo heute noch der Veranstaltungssaal der Stadtsparkasse (früher Deffi-Kino, später Diskothek) steht – am östlichen Rand der großen Wiese zwischen Himmelreichallee und Kleine Straße.

Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). »Soll die Stadt Delbrück einen Rathausneubau auf Basis der bisherigen Planungen im Himmelreich in Delbrück-Mitte errichten? – Ja oder Nein?«, lautet die Frage beim Ratsbürgerentscheid am 17. Februar in Delbrück. Rund 25.000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, die Frage mit einem Kreuzchen zu beantworten. »Doch es geht bei der Abstimmung um weitaus mehr. Es geht um eine Entscheidung, die maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung Delbrücks auf Jahrzehnte hinaus hat«, sagt Bürgermeister Werner Peitz.