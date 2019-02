»Wer es wird, entscheidet dann das Los«, berichtet Elferratsmitglied Carsten Rediker. Das wird erst in der Generalversammlung im Oktober der Fall sein. Das 1111. Mitglied wird als Präsent ein Eintracht-Starterpaket bekommen, unter anderem inclusive Schal, Mütze sowie Eintrittskarten für eine der großen Kappensitzungen.

Neu ist die Aktion »Flagge zeigen für den Delbrücker Karneval«. Fahnen mit dem Kranzreiter-Logo gibt es schon seit Jahrzehnten, »wir haben das jetzt aber neu organisiert und das Angebot ausgeweitet«, erläutert 2. Vorsitzender Lars Rodewald. Die Bannerfahne in den Maßen drei mal 1,20 Meter für Masten kostet 75 Euro. Die Fahne gibt es optional auch samt Fahnenmast (zusammen 211 Euro) inklusive Ringhaken ohne Seilzug; weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Jecke Merchandising-Artikel

Wer lieber mit drei etwa handtuchgroßen Flaggen samt Stock aus Holz und stabiler Wandhalterung seine Liebe zum Delbrücker Karneval zum Ausdruck bringen möchte, kann dies zum Preis von 49,11 Euro tun.

Ausgeweitet hat der KV Eintracht ganz aktuell außerdem sein Portfolio an Merchandising-Artikeln. Ganz neu angeboten werden jetzt Regenschirme (zehn Euro) in den Eintracht-Farben rot und gelb sowie Stirnbänder. Weiterhin im Angebot sind die bekannten Schals, Zipfelmützen (jeweils zwölf Euro), Pudelmützen, Baseball-Kappen sowie Stockfahnen (jeweils zehn Euro). Erhältlich sind diese Artikel bei Pache & Westerhorstmann, im Modehaus Dunschen, in Goofies Grunewald, bei Onkel Back (Hans Georg Kleine), im Caféhaus Werner Austerschmidt und im Getränkemarkt Wilmes.