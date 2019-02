Von Jürgen Spies

Delbrück (WV). In geheimer Abstimmung hat der Rat der Stadt Delbrück am Donnerstagabend die Durchführung einer förmlichen Elternabfrage zur Feststellung des Bedürfnisses nach einer städtischen Realschule in Delbrück abgelehnt. Für den Antrag der fraktionslosen Ratsmitglieder Hans-Theo Sasse und Roze Özmen (FDP), eine Elternabfrage durchzuführen, stimmten 14 Ratsmitglieder, 22 sprachen sich dagegen aus.