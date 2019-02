Von Axel Langer

Delbrück/Ostenland (WB). Die Narren im Delbrücker Land sind bestens für die heiße Phase des Karnevals gerüstet. Die große Karnevalsparty am Samstagabend im gut besuchten Sport- und Kulturzentrum in Ostenland bewies dies eindrucksvoll. Zum 44. Mal gingen dabei der Karnevalverein Eintracht Delbrück und die Ostenländer Hand in Hand, wie Eintracht-Präsident Peter Hartmann herausstellte.