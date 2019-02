Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Daumen hoch: Die Wahlberechtigten in Delbrück haben am Sonntag beim ersten Ratsbürgerentscheid in der Geschichte der zweitgrößten Stadt des Hochstifts mehrheitlich für die Errichtung des Rathaus-Neubaues im »Himmelreich« gestimmt. 60,67 Prozent machten ihr Kreuzchen bei Ja, 39,33 Prozent bei Nein.