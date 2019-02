Delbrück (WB). Eva Eiselt kommt am Sanstag, 15. März, um 20 Uhr mit ihrem Programm »Vielleicht wird alles vielleichter« in die Stadthalle Delbrück.

Ja, ja, die Welt wird immer komplexer. Alles dreht sich immer schneller. Man versteht ja so wenig. Aber eine Frau hält dagegen und vermutet: Vielleicht wird alles vielleichter. Denn brauchen wir eigentlich, was wir suchen? Wäre weniger viel nicht viel mehr? Nach welcher Vielosophie leben wir? Was ist aus der Philosophie geworden?

Fragen über Fragen, aber glücklicherweise hat die Eva ein wenig vom Baum der Erkenntnis genascht und kommt zu überraschenden Ergebnissen. Nicht zuletzt wegen einer Apfelallergie...

Das Kölner Energiebündel Eva Eiselt spielt sich in einer tempogeladenen kabarettistischen Revue in Herz und Hirn des Publikums. Zwischen deutscher Eiche und Selfie-Stange, zwischen Sauna­aufguss und Grillfesten, zwischen Kulturmanagement und Kinderspielplatz bleibt wahrlich kein Thema vor Eva und ihren zahlreichen Alter Egos sicher.

Eva Eiselt ist zurück und für das Publikum da und zwar mit ihrem brandneuen und einzigartigen Mix aus Kabarett, Theater, Parodie und einer Prise positiven Wahnsinns. Und: Eva nimmt vielleicht kein Blatt vor den Mund. Aber dafür spielt sie einen Baum, versprochen! Klingt anspruchsvoll? Abwarten – vielleicht wird alles viel leichter.

Karten für diesen Kabarett-Abend gibt es in der Stadthalle Delbrück, Tel. 05250/984141, in den Geschäftsstellen des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES, in allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und außerdem am 15. März an der Abendkasse der Stadthalle..