Gute Laune ist garantiert, wenn – wie diese feierfreudigen Frauen im Vorjahr bewiesen – in der Stadthalle Delbrück am Abend die Weiberfastnachtsparty angesagt ist. Foto: Axel Langer

Delbrück (WB/spi). Delbrücks Weiber sind eingeladen zur Weiberfastnachtsparty de luxe am Altweiber-Donnerstag, 28. Februar, in der Delbrücker Stadthalle. Los geht es um 18.32 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Extra zur großen Party wird eine Karnevalslounge hergerichtet – federführend sind hier die Mitglieder des Frauenelferrats des Karnevalvereins Eintracht.

Alle Närrinnen und Jecken, die bereits zu dieser Stunde Gast des Karnevalvereins sind, werden mit einem Gläschen Prosecco und Canapés begrüßt – de luxe eben, wie das Motto verspricht.

In der von Lounge- und Clubatmosphäre geprägten Stadthalle sorgt DJ Andy für Karnevalsstimmung und coole Partymusik. Er gilt als echter Profi in seinem Metier und legte bereits in angesagten Diskotheken wie dem Riu Palace auf Mallorca oder dem Pasha in Bielefeld auf. Das Getränkeangebot an diesem Abend lässt praktisch keine Wünsche offen; frisch gemixte Cocktails und diverse Longdrinks gibt es an der Cocktailbar.

Wenn dann zu etwas vorgerückter Stunde die Frauenherzen langsam höher schlagen, geben die Herren der Schöpfung noch einmal alles: Mit ihren aktuellen Choreografien haben sich die Männerballettgruppen aus Salzkotten und Delbrück angesagt. Die Veranstalter hoffen auf viele jecke Weiber in der Stadthalle, natürlich gerne im Kostüm, aber das muss man allen, die in Delbrück – wann und wo auch immer – Karneval feiern, eigentlich gar nicht extra sagen.

Nicht wenige Frauen aus dem Delbrücker Land, die den ganzen Weiberfastnachtstag auskosten wollen, schwärmen bekanntlich tagsüber ’rüber nach Rietberg und bringen sich dort in Fahrt für den krönenden Abschluss, wenn es am Abend zurück nach Delbrück geht – zur Weiberfastnacht de luxe!