Antrittsrede des neuen Prinzen Karneval in Delbrück, Prinz Michele I. (Abbenante). Der 38-Jährige hat die Herzen der Jecken am Samstagabend im Sturm erobert. Foto: Jürgen Spies

Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). »Wenn ein Deutscher in Rom Papst werden kann – dann kann ein Italiener auch Prinz Karneval in Delbrück werden!« Dieses Argument von Ehrenpräsident Reinhold Hartmann saß: Am Samstagabend bestieg Michele I. (Abbenante) als neuer Prinz Karneval unter riesigem Jubel der gut 1000 Jecken in der Stadthalle den Narrenthron des Karnevalvereins Delbrück.