Delbrück (WB/al). Ein Wechsel an der Spitze stand im Mittelpunkt des Jahreshauptversammlung des Delbrücker Stadtmusikerverbandes in den Räumlichkeiten der Blaskapelle Schöning.

Der Dachverband von 16 Musikvereinen bestimmte Helmut Reimann zum Nachfolger von Stefan Schniedermeier, der den Verband 22 Jahre als erster Vorsitzender geführt hatte.

In seinem letzten Jahresbericht berichtete Stefan Schniedermeier von den D1- bis D3-Lehrgängen, die 50 junge Musiker bestanden haben. Außerdem wurde ein Seminar zur Datenschutzgrundverordnung abgehalten, an dem 29 Personen teilnahmen.

Das Ende einer Ära

Bei den Wahlen endete eine Ära: Stefan Schniedermeier stand nach 22 Jahren an der Spitze nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Er wurde von der Versammlung um Ehrenvorsitzenden des Stadtmusikerverbandes ernannt. Sein bisheriger Stellvertreter, Helmut Reimann, übernahm das Amt des Vorsitzenden. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Daniel Kößmeier vom Tambourcorps Boke gewählt. In ihren Ämtern wurden Kassiererin Stephanie Swinburne und Schriftführerin Birgit Bertelsmeier bestätigt.

In seiner Antrittsrede machte Heilmut Reimann klar, dass sich die Vereinsarbeit gewandelt habe. Die musikalische Grundausbildung werde auch künftig einen Schwerpunkt der Arbeit bilden. »Diesen Schwerpunkt werden wir um weitere Themen, beispielsweise verschieden rechtliche Aspekte, sinnvoll ergänzen«, so Reimann. So werde die Datenschutzgrundverordnung, aber auch die erhöhten Anforderungen an den Kinder- und Jugendschutz eine große Rolle spielen. Buchführung und Sponsoring werden weitere Themen sein. Im Herbst bietet der Stadtmusikerverband Seminare zu den Themen Haftung der Vereinsvorstände, Modernes Vereinsmanagement, Kinder- und Jugendschutz, Datenschutzgundverordnung an. Aber auch eintägige Seminare beispielsweise für Percussion, Trommel für Fortgeschrittene gehören zum Repertoire.