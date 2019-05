Nach einem packenden Vogelschießen konnte Frank Aring mit dem 315. Schuss die Königswürde der Schützenbruderschaft St. Joseph Westenholz erringen. An seiner Seite freut sich auch Ehefrau Melanie Aring als Mitregentin beim Jubelfest. Foto: Axel Langer

Delbrück (WB/al). Um 19.12 Uhr ist es geschafft: Jubelnd reißt Frank Aring die Arme in die Höhe und lässt sich feiern. Mit dem 315. Schuss hat der 48-Jährige die Reste des schon arg gerupften Vogels herunter. Gemeinsam mit Ehefrau Melanie (43) wird der neue Schützenkönig über Pfingsten an der Spitze des Jubiläumsschützenfestes zum 100-jährigen Bestehen der mehr als 1000 Mitglieder starken St.-Joseph-Schützenbruderschaft Westenholz stehen.

Drei Bewerber rangen am Donnerstagnachmittag um die Königswürde in Westenholz. Stephan Hüllmann, Andreas Bökmann und Frank Aring setzten Treffer um Treffer und zerlegten den Vogel Stück für Stück. Doch der Schützenvogel wollte einfach nicht aus dem Kugelfang fallen. Immer im Wechsel nahmen die drei Schützen den Holzadler ins Visier und lieferten sich einen sehr spannenden Kampf. Schließlich hatte Frank Aring das Glück, den finalen Treffer zu landen.

Schützenfest vom 8. bis 10. Juni

Der Unteroffizier der dritten Kompanie hat schon im Schüleralter bei den Sportschützen mitgeschossen und zählte in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den Bewerbern. „Jetzt hat es endlich geklappt“, freute sich der 48-Jährige nach dem königlichen Treffer. Aring ist selbstständiger Geschäftsführer der Personalvermittlung CV in Westenholz. Zu seinen Hobbys zählt er das Badmintonspiel beim SuS Westenholzu. Ehefrau Melanie ist als Bürokauffrau beim Delbrücker Baustoffmarkt Happe beschäftigt. Ihre große Leidenschaft gilt dem Karneval. Zur neuen Königsresidenz in der Einsteinstraße gehören auch die beiden Töchter Vanessa (22) und Christin (21).

Steffen Maas hatte sich beim Vogelschießen mit dem 35. Schuss das Zepter gesichert. Mit der 55. Patrone fiel die Krone in die Hände von Carsten Wecker. Apfelprinz wurde Michael Sieweke mit dem 63. Schuss

Das Jubiläumsschützenfest zum 100-jährigen feiern die Westenholzer Schützen über Pfingsten vom 8. bis 10. Juni.