Von Axel Langer

Delbrück (WB). Großer Jubiläumsabend der Westenholzer Schützen anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der 1000 Mitglieder starken St.-Joseph-Bruderschaft: Dazu hießen Brudermeister Hubert Wiesing und Oberst Uwe Erkelenz am Donnerstag rund 700 Besucher und Gäste im Festzelt willkommen. Zum Galaabend waren neben zahlreichen ranghohen Vertretern der Verbände auch der stellvertretender Landrat Hans-Bernd Janzen, Bürgermeister Werner Peitz und als Festredner Kreisheimatpfleger Michael Pavlicic gekommen.

»Wir werden jetzt eine Premiere erleben. Heute dürfen wir drei Treueorden für 70-jährige Mitgliedschaft überreichen«, bat Hubert Wiesing zunächst die Schützenbrüder Alois Wolf, Alfons Kersting und Franz Schormann auf die Bühne. Die drei Männer zählten 1949 bei der Neugründung des früher Heimat-Schutzverein Westenholz genannten Vereins zu den Gründungsmitgliedern. »Alle drei haben kaum ein Schützenfest ausgelassen und bringen es zusammen sicher auf 200 Schützenfeste«, freute sich Hubert Wiesing über die Anwesenheit der Männer der ersten Stunde.

In seinem Festvortrag ging Kreisheimatpfleger Michael Pavlicic auf die Geschichte des Schützenwesens im Kreis Paderborn ein. Pavlicic unterstrich die Unterschiede zwischen dem Nord- und dem Südkreis. »Die Vorläufer der Bürener Schützen wurden 1374 gegründet und stehen beispielhaft für die frühen Gründungen vornehmlich im südlichen Hochstift. Im nördlichen Bereich – wohl den Streusiedlungen geschuldet – wurden fast alle Bruderschaften im 20. Jahrhundert gegründet«, so Pavlicic. Außerdem habe es hier oftmals Kriegervereine gegeben, an deren Stelle die Schützen erst im Laufe der Zeit traten.

Soziales und gesellschaftliches Engagement

Dies gilt auch für Westenholz, wo 120 Kriegsheimkehrer den »Verein ehemaliger Kriegsteilnehmer« gründeten. »Im 1. Weltkrieg hatte Westenholz 56 Gefallene oder Vermisste zu beklagen und das bei damals rund 1200 Einwohnern«, machte Brudermeister Hubert Wiesing deutlich. Aus der gegenseitigen Hilfestellung und Unterstützung wurde im Laufe der Zeit ein herausragendes soziales und gesellschaftliches Engagement.

»Aus einem starken Beginn ist eine starke Schützenbruderschaft hervorgegangen«, betonte Hubert Wiesing. Dies bestätigte auch der stellvertretende Landrat Hans-Bernd Janzen, der bemerkte: »Dieser sehr aktive Verein setzt sich für die Gemeinschaft ein und ist ganz wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft. Sie haben hier eine moderne Schützenbruderschaft, die sich den Anforderungen der Zeit stellt und so ganz sicher die Tradition in die Zukunft trägt.«

Jubiläumschronik herausgegeben

Im Rahmen des Festabends stellten die Schützen auch ihre umfangreiche und rundum gelungene Jubiläumschronik vor. Auf mehr als 150 Seiten werden die Geschichte und die Meilensteine der Bruderschaft nachgezeichnet. »Dank der herausragenden Unterstützung durch die Volksbank Westenholz erhält jedes Mitglied ein Freiexemplar; weitere Chroniken können gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro abgegeben werden«, dankte Wiesing dem Bankenvorstand.

Im Namen der Westenholzer Vereine überreichte Hubertus Rolf einen Baumsetzling. »Im nächsten Jahr soll die Umgestaltung des Schützenplatzes angegangen werden, da wollen wir einen Beitrag leisten«, so Rolf.

Für glänzende Unterhaltung sorgte am Abend zunächst Comedian René Steinberg, der von politischer Satire über Stimmimitationen bis hin zu ganz viel Lokalkolorit die Gäste zum Lachen brachte. Zum Tanzen forderte anschließend die Daniel-Ligges-Band auf.