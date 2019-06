Von Lukas Brekenkamp

Rückblick: An der Friedrich-von-Spee-Straße in Delbrück entdeckte ein Zeuge in der Nacht auf den 30. November die Leiche des 33-Jährigen. Der Tote wies offensichtliche Stichverletzungen auf, wie sich herausstellte stand er unter leichtem Alkoholeinfluss.

In der Anklageschrift heißt es, der Beschuldigte und sein Opfer seien sich zufällig begegnet. Schon seit Jahren habe es einen Streit zwischen Beiden gegeben. Grund dafür könnte ein Vorfall im Jahr 2010 sein: Zwei Gruppen um das spätere Tötungsopfer sowie den Beschuldigten und dessen Bruder sind damals am Delbrücker Bahnhof aneinander geraten.

Stumpfe Gewalt gegen den Kopf und mindestens drei Messerstiche

In der Folge soll das spätere Opfer dem Bruder des Angeklagten mit einer Schreckschusspistole an den Kopf geschlagen und ihm gedroht haben. Dafür wurde der 33-Jährige 2011 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Bei der Begegnung im November 2018 soll es zu stumpfer Gewalt gegen den Kopf des Opfers gekommen sein, der dabei einen Nasenbeinbruch davontrug. Später soll der Beschuldigte »mindestens drei Mal mit einem Messer oder Ähnlichem in Oberkörper, Hals sowie ins Gesicht zugestochen« haben. An seiner Hand wurden Spuren des Opfers gesichert.

Der Angeklagte schweigt

Der Beschuldigte wollte sich beim Prozessauftakt nicht äußern, jedoch sagte eine Ermittlerin der Mordkommission »Spee« aus und konnte den Hergang etwas aufklären. Denn kurz nach der Verhaftung des Deutschrussen habe er die Tat als Notwehr dargestellt.

Demnach soll das Opfer den 28-Jährigen unvermittelt angegriffen haben. Daraus entwickelte sich ein Kampf. Erst später bemerkte der Beschuldigte, dass es sich bei seinem Kontrahenten um den ihm bekannten 33-Jährigen handelte. Als Letzterer ein Messer zog, habe der 28-Jährige dessen Arm gegriffen und im Handgemenge mehrfach zugestochen.

Doch von der Tatwaffe fehlt jede Spur: Ein Freund und Nachbar berichtete vor Gericht, am Tatabend von dem Opfer ein selbstgebautes, aus einem Stück bestehendes Messer gezeigt bekommen zu haben, das dieser im Jackenärmel bei sich getragen hätte – jedoch beschrieb der Beschuldigte der Polizei die Tatwaffe als aufklappbares Einhandmesser.

Verwirrung um Zeugenaussage

Schon zuvor hatte das Gericht mit Zeugenaussagen von zwei 22-Jährigen zu kämpfen: Beide saßen in der Tatnacht in einem vorbeifahrenden Auto und könnten die Geschehnisse zumindest kurz beobachtet haben. In Whatsapp-Verläufen schrieb zumindest einer der 22-Jährigen, einen der Tatbeteiligten an Boden liegend bemerkt zu haben und sprach davon, gesehen zu haben, wie jemand »durchgelassen« wurde.

Vor Gericht ruderten die Zeugen jedoch zurück: Sie hätten beide Beteiligte stehend gesehen, einer sei womöglich etwas gebückt gewesen – Schläge oder ähnliches seien nicht zu sehen gewesen. Dabei wurde deutlich, dass die Zeugen Konsequenzen wegen unterlassener Hilfeleistung fürchten könnten – denn in den Chatverläufen einigten sie sich auf eine gemeinsame Aussage.

Zitat: »Wir dürfen nicht sagen, dass einer auf dem Boden lag!«. Beide waren sich jedoch einig, dass der mutmaßliche Täter eine helle Jacke getragen habe.

Waffenarsenal in der Wohnung gefunden – Gerüchte um Angeklagten

Bei einer Wohnungsdurchsuchung, bei der auch eine helle Jacke gefunden wurde, stellte die Polizei außerdem diverse Waffen, wie Schlagringe, Messer, Schlagstöcke, einen Taser und einen Elektroschocker sicher, wofür sich der Beschuldigte ebenfalls verantworten muss. Auf seinem Handy wurden Hinweise auf rechte Symbole gefunden. Laut Zeugenaussagen gebe es Gerüchte, der Deutschrusse sei ein Reichsbürger.

Die Ermittlerin der Polizei vor Gericht: »Mit der Latenz zum Rechtsradikalen und dem Aufrüsten für einen möglichen Angriff ist das sehr besorgniserregend.«

Ebenfalls klar wurde, dass der Beschuldigte in Delbrück einen gewissen Ruf habe. Mehrere Zeugen waren sich einig, dass der 28-Järhige gewalttätig sei. »Er ist ein gefährlicher Typ«, sagte ein Zeuge. Allerdings habe er sich vor der Tat verändert und zurückgezogen.

Ein weiterer Zeuge, der wohl einer der ersten am Tatort war, sagte aus, das Opfer auf dem Boden liegend gesehen zu haben. Bevor er jedoch Genaueres erkennen konnte, sei der Bruder des Beschuldigten auf ihn zu gekommen und habe gesagt: »Das ist ein Junkie, der wird abgeholt. Du hast nichts gesehen, fahr weiter.«

Tumulte nach Prozessauftakt vor dem Gerichtssaal

Nachdem der erste Verhandlungstag nach etwa sechs Stunden beendet wurde, gerieten vor dem Gerichtssaal Angehörige des Opfers und des Beschuldigten aneinander, ein Justizbeamter musste eingreifen. Fortgesetzt wird der Prozess am Freitag.