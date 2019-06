Von Axel Langer

Delbrück (WB). Als hätten sie nie etwas anderes gemacht: Souverän lächelte das Westenholzer Königspaar Frank und Melanie Aring den zahlreichen Besuchern entlang der Feststrecke durch Westenholz, sie winkten den Gästen zu und versprühten an den drei Festtagen über Pfingsten mit ihrem Hofstaat gute Laune pur.

»Wir haben echte Feiermeier auf dem Thron. Das macht Spaß«, fand Brudermeister Hubert Wiesing lobende Worte. Anlass für den großen Bahnhof war das 100-jährige Bestehen der Westenholzer Schützenbruderschaft. Rund 1200 Schützen aus elf Gastvereinen sowie aus zahlreichen Musikkapellen marschierten über die verlängerte Feststrecke.

Traumkleid zieht alle Blicke auf die Königin

Beim Festzug zog Königin Melanie in einem kräftigroten Traumkleid die Blicke der Besucher auf sich. Viel Tüll und eine tolle Schleppe verliehen dem Kleid Eleganz ebenso wie unzählige Strasssteinchen am hell gehaltenen Oberteil. Die acht Hofstaatdamen funkelten in marineblauen Kleidern, die ebenfalls mit aufwendigen Stickereien versehen waren.

Jubiläumsschützenfest in Westenholz Fotostrecke

Foto: Axel Langer

»Das hat tatsächlich was von einem kleinen Bundesköniginnentag«, schwärmte eine Besucherin. Im Anschluss an die Krönungszeremonie auf dem Dorfplatz marschierten die Schützen auf der extra verlängerten Festzugstrecke zum festliche geschmückten Reitplatz, wo erstmals die große Parade stattfand. Nicht nur unter den Schützen war mit dem Jubelkönigspaar Birgit und Johannes Brunnert das 25-jährige Jubelpaar, sondern auch die Blaskapelle Sielenbach aus Bayern, die eine 30-jährige Freundschaft mit Westenholz verbindet.

Johannes Brunnert holte nach seinem Königsschuss beim Bundesschützenfest in Münster die Diözesanköngiswürde nach Westenholz, ein bislang einmaliger Erfolg für das Golddorf. Johannes Brunnert wurde mit dem neu entworfenen Jubelkönigsorden geehrt.

Auf dem Paradeplatz konnte Brudermeister Hubert Wiesing die Vielzahl benachbarter und befreundeter Vereine begrüßen und bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche zum 100-jährigen Jubiläum. »Ich kann in meinem Wahlkreis jedes Jahr auf 25 Schützenfest gehen.

Schützen das Rückgrat der Dorfgemeinschaft

Jedes Schützenfest ist anders und wird unterschiedlich gefeiert, aber eines ist allen gemein: Nirgends kommt man so leicht mit den Menschen ins Gespräch, wie auf den Schützenfesten«, unterstrich der Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer und überreichte zum Jubiläum die Plakette des Landes NRW. »Sie sind 100 Jahre für den ländlichen Raum eingetreten. In unseren Dörfern sind die Schützen oft das Rückgrat der Dorfgemeinschaft und sorgen für eine emotionale Bindung der Menschen zu ihrer Heimat«, gratulierte auch Landrat Manfred Müller.

Von der Farbenvielfalt zeigte sich der Diözesanbundesmeister Ludger Segin beeindruckt und überreichte die Hochmeisterplakette an Brudermeister Hubert Wiesing und Oberst Uwe Erkelenz. Bürgermeister Werner Peitz erinnerte an die Wurzeln der Bruderschaft: »Aus dem Geist der Verbundenheit wurde 1919 der Vorgänger der Schützenbruderschaft gegründet. An dieser Verbundenheit hat sich bis heute nichts geändert. Hier werden Bräuche und Sitten lebendig gehalten.«