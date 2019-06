Staatssekretär Björn Böhning und Dr. Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), betonten in ihren Reden den überregionalen Stellenwert, der den vielfältigen und zukunftsweisenden Ideen regionaler Netzwerke zur Fachkräftesicherung zukommt.

»Der Fachkräftemangel hat viele Facetten. Je nach Branche, Altersstruktur der Belegschaft und Region ist er unterschiedlich stark ausgeprägt«, sagte Staatssekretär Björn Böhning. »Logisch, dass es deshalb keine Standardlösung gibt, die für alles passt. Aber es ist immer möglich, von guten Beispielen zu lernen. Dafür braucht es einen Austausch zwischen den Akteuren, und diesen organisieren regionale Fachkräftenetzwerke vor Ort und bundesweit. Und wer dabei mit gutem Beispiel vorangeht, soll dafür auch gewürdigt werden - wie die Gewinner des Wettbewerbs ›Innovatives Netzwerk‹.«

Das Bang-Startercenter in Ostenland unterstützt die passgenaue Besetzung von Ausbildungsplätzen. In Klassenräumen der ehemaligen Hauptschule in Ostenland finden Besucher insgessmt 13 Berufewelten mit 160 Berufen an 220 Tagen im Jahr zum Anfassen – von der Fahrradwerkstatt über kaufmännische Berufe bis hin zu IT und Pflege. Viele Schulklassen besuchen die Einrichtung, zudem werden auch Ferienkurse angeboten.