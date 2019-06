Delbrück (WB/mobl). Ihren Roman »Inselfrühling« stellt die Buchautorin Sandra Lüpkes am Freitag, 21. Juni, ab 19.30 Uhr auf dem historischen Kirchplatz in Delbrück vor. Der Förderverein der Büchereien im Delbrücker Land zeichnet für die Veranstaltung verantwortlich. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für acht Euro in allen Delbrücker Büchereien, bei Alte Pache, in der Buchhandlung Meschede und im Café am Kirchplatz.