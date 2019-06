Alexander Kneuper, Victoria und Martin Strunz (von links) vom Delbrücker Hotel Waldkrug richteten das Catering zum 30. Geburtstag von Fußball-Nationalspieler Marco Reus (Zweiter von links) in dessen Garten in Dortmund aus.

Von Meike Oblau

Delbrück/Dortmund (WB). Zuerst war da der Auftrag, das Catering für einen 30. Geburtstag in Dortmund auf die Beine zu stellen. Was das Team des Hotels Waldkrug erst später erfuhr: Das Geburtstagskind ist ein echter Promi. Martin Strunz und seine Kollegen bekochten Fußball-Nationalspieler Marco Reus.

»Kommissar Zufall« hatte seine Hände im Spiel, als der Auftrag für das komplette Catering nach Delbrück ging. »Marco Reus hatte einen Verwandten gebeten, bei der Organisation der Feier zu helfen. Ein Kollege aus der Branche hat uns empfohlen«, berichtet Martin Strunz vom Waldkrug im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Beim Catering profitiert die Familie Strunz aus der Symbiose ihrer drei Betriebe: dem Hotel Waldkrug, dem Getränkehandel sowie dem Rietberger Restaurant »1643«, zu dem seit zwei Jahren auch ein Food-Truck gehört.

Lockere, kleine Feier für 30 Verwandte und Freunde

Eine Mischung aus vorab zubereitetem Buffet und Live-Cooking vor Ort sei bei Marco Reus gefragt gewesen, erzählt Martin Strunz. Und wer glaubt, der Borusse habe es zum runden Geburtstag mit einer riesigen Gästeschar in einer exklusiven Location richtig krachen lassen, der irrt: »Es war sehr locker, sehr privat, mit etwa 30 Gästen im heimischen Garten. Es waren auch nur wenige Fußballer dort, eher Verwandte und Freunde«, berichtet Martin Strunz. Als »leger, aber mit Niveau« beschreibt der Delbrücker Gastronom auch das Speisenangebot: Burger, zum Beispiel mit Languste, aber auch Gerichte aus dem Wok und frisch gegrilltes Fleisch.

»Wir haben uns dort auch zum Arbeiten sehr wohl gefühlt, man hatte in der lockeren Atmosphäre schnell vergessen, wer der Gastgeber war«, sagt Strunz. Marco Reus sei absolut »auf dem Boden geblieben«.

Selbst gemachte Limonaden kommen gut an

Für das sechsköpfige Team des Waldkrugs und des »1643« war der Abend in Dortmund eine besondere Erfahrung. »Wir sind halt kein Betrieb, der in Berlin oder Hamburg beheimatet ist, dort ist es vielleicht normal, auch mal so bekannte Gäste zu bewirten. Für uns war das schon außergewöhnlich«, berichtet Martin Strunz. Der Gastgeber sei zufrieden gewesen: »Besonders unsere Eigenkreationen wie die selbst gemachten Limonaden sind gut angekommen.«

Zur Vorbereitung und Planung sei er bereits im Vorfeld einmal nach Dortmund gefahren: »Wenn wir eine Feier ausrichten, müssen wir vorher die Örtlichkeit kennen, müssen sehen, wo wir was aufbauen können, was wir mitbringen müssen. Nicht, dass es nachher daran scheitert, dass plötzlich ein Verlängerungskabel fehlt«, plant Strunz immer bis ins Detail im Voraus.

Marius Wolf und Manuel Akanji unter den Gästen

Medienberichten aus dem Ruhrgebiet zufolge waren auch Reus’ Mitspieler Marius Wolf und Manuel Akanji unter den Gästen. Im Garten seien verschiedene Spiele wie eine XXL-Dartscheibe und ein überdimensionales Jenga-Spiel aufgebaut gewesen – das ist auch auf Internetvideos zu sehen, die Marius Wolf ins Netz stellte. Ebenfalls im Internet verewigt: ein Gesangsduo, das den Song »Liebe meines Lebens« von Philipp Poisel in Reus’ Garten zum besten gab. Diesen Mitschnitt hat Reus’ Lebensgefährtin Scarlett Gartmann online gestellt.