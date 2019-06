»Zu meinen absoluten Lieblingsliedern zählt ›Tochter Zion‹. Als der Feuerwehrmusikzug mir diesen Wunsch in der Messe erfüllte, war das ein sehr bewegender Moment für mich«, berichtet Michael Mertens.

Ihren besonderen Lieblingsmoment erfüllte sich Nicole Mertens selbst: Sie trug zur Parade ein zitrusgelbes, prächtiges Kleid mit riesiger Schleppe, mit viel Tüll und einem aufwendig bestickten Oberteil. Das rote Blumenbouquet hob sich gekonnt von dem Hingucker ab.

Kupferrote Traumkleider

Die Hofstaatdamen glänzten in kupferroten Traumkleidern. Den schlichten Roben verlieh ein Gürtel mit glitzernden Steinen einen besonderen Pfiff. Und so war es denn auch kein Wunder, dass die Lipplinger ihr Königspaar sowie den gesamten Hofstaat mit viel Beifall empfingen, als sie nach dem Festzug durch den Ort in vier schmucken Kutschen auf dem Festplatz auffuhren. Oberst Georg Schulte dankte den vielen fleißigen Helfern, die zum Gelingen des Schützenfestes beigetragen haben.

Viele »Fans« tragen zum Gelingen bei

In seiner Festsprache knüpfte Bataillonskommandeur Markus Austenfeld an den Vergleich des Königspaares an. Die glühenden Fußballfans Nicole und Michael Mertens verglichen ihre Regentschaft mit einem Fußballverein. Es wurden Trainingslager und Testspiele geplant, viele Fans hätten zum Gelingen ihren Teil beigetragen. »Und heute genießt ihr Euer großes Finale in ganzen Zügen«, betonte Markus Austenfeld.

Das Lipplinger Schützenfest klingt am Montag mit dem Vogelschießen aus. Dann klärt sich die Frage, welcher der vorhandenen Bewerber die Nachfolge von Michael und Nicole Mertens antreten wird.