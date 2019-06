Von Meike Oblau

Delbrück (WB). Es riecht nach Farbe und Öl. Floyd wird von der Leine gelassen und rennt los. Im Lager der Firma Köckerling in Lippling soll der Rettungshund eine vermisste Person suchen. Sandra Happe hat sich in einem Regal in einer Gitterbox versteckt. Die Rettungshundegruppe des DRK Delbrück übt für den Ernstfall.

Floyd kennt das Gebäude nicht, weder der Vierbeiner noch Hundeführer Arne Zeiger sind zuvor je hiergewesen. Aber das macht nichts, denn Floyd verlässt sich allein auf seine Nase.

Hunde spüren alle Menschen auf, die sitzen oder liegen

Anders als so genannte Man-Trailer, die zum Beispiel an Kleidungsstücken vermisster Personen schnüffeln und diese dann suchen, sind die Delbrücker Hunde so genannte Flächensuchhunde. Sie suchen keine konkrete Person, sondern spüren auf großen Flächen alle Menschen auf, die sitzen, liegen oder hocken. »Ab und zu scheuchen wir auch mal Liebespaare auf, wenn wir üben«, schmunzelt Martina Werning vom DRK. Durch Menschen, die stehen oder gehen, zum Beispiel andere Rettungskräfte, lassen sich die Hunde nicht ablenken. »Im Ernstfall suchen wir oft Demenzkranke, die sich verirrt haben, oder auch suizidgefährdete Menschen«, sagt Martina Werning. Zur Delbrücker Gruppe gehören 15 Suchhunde, es ist die einzige DRK-Hundegruppe im Kreis Paderborn.

Zwei bis drei Jahre Ausbildung sind nötig

Zwei bis drei Jahre Ausbildung sind nötig, bis ein Hund eingesetzt werden kann. Prinzipiell seien alle Rassen geeignet, erläutert Werning: »Spieltrieb und eine gewisse Menschenfreundlichkeit sollten natürlich vorhanden sein.«

Bis zu 30 Minuten kann ein Rettungshund auf einem bis zu 50.000 Quadratmeter großen Gelände im Einsatz sein, danach braucht er erstmal eine Pause. Rettungshunde können auch nachts und unter ungünstigen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden. Sie lassen sich weder durch optische oder akustische Reize (Martinshorn, Feuer, Rauch) noch durch andere Hilfskräfte von ihrer Arbeit abbringen. Sie haben gelernt, auch in großer Höhe, über Gitter, Bretter und Leitern zu gehen und in Trümmergeländen auf die Trittsicherheit des Untergrundes zu achten.

»Opfer« in oberer Regalreihe entdeckt

Floyd ist inzwischen einige Male durch die Regalreihen bei Köckerling gewieselt und bemerkt, dass sich das »Opfer« nicht am Boden, sondern in einer oberen Regalreihe in einer Gitterbox befindet. Nun setzt er sich an Ort und Stelle hin und bellt so lange, bis Hundeführer Arne Zeiger herbeieilt und der »vermissten« Person hilft. Auch draußen auf dem Gelände, auf dem zahlreiche landwirtschaftliche Geräte geparkt sind, wiederholen die Mitglieder der Rettungsstaffel ihre Übungen.

»Leider ist es oft schwierig, ein geeignetes Gelände für unsere Übungen am Wochenende zu finden«, sagt Martina Werning. In Wäldern sind nicht alle Jagdpächter dazu bereit, die Hundeführer üben zu lassen, und auch Firmeninhaber reagieren auf Anfragen oft zurückhaltend bis gar nicht. Deswegen habe sich das DRK sehr über die schnelle Zusage der Firma Köckerling gefreut, die seit einem Jahr eine Niederlassung in Lippling betreibt. Wer dem DRK ein Übungsareal zur Verfügung stellen kann, kann sich per Mail unter info@drk-delbrueck.de melden.