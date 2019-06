Zwei Person erlitten Verletzungen. Der 71-jährige Fahrer eines Fords befuhr um 11.40 Uhr die Mühlenheider Straße in Fahrtrichtung Wulfhorster Straße. An der Kreuzung mit der Westenholzer Straße/Mastholter Straße missachtete er die Vorfahrt einer 86-jährigen Skodafahrerin, die die Kreuzung in Fahrtrichtung Mastholter Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenprall schleuderte der Ford auf den Seat eines 61-Jährigen, der mit seinem Auto an der Haltelinie der Wulfhorster Straße vor dem Kreuzungsbereich gehalten hatte.

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Skodafahrerin in ein Krankenhaus nach Lippstadt. Der Fahrer des Fords wurde in ein Krankenhaus in Salzkotten transportiert. Am Ford und am Skoda entstand jeweils Totalschaden. Während der Bergung der Fahrzeuge war die Kreuzung für etwa eine Stunde gesperrt.

An der Kreuzung war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu schweren, teils tödlichen Unfällen gekommen . Mitte Mai hatten Landrat Manfred Müller und Landtagsabgeordneter Bernhard Hoppe-Biermeyer bei einem Ortstermin bekannt gegeben, dass die Kreuzung noch in diesem Jahr durch den Bau eines Kreisverkehrs sicherer gestaltet werden soll .