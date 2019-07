Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Das Jugendwerk Rietberg (JWR) hat das ehemalige Hotel »Zum Wiesengrund« an der B64/Ecke Hellenkamp in Delbrück gekauft und in den vergangenen Monaten umgebaut. 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird dort nun in vollstationären Wohneinheiten ermöglicht, das »Leben zu lernen«.

Mit diesem Begriff fasst Tobias Heimann, pädagogischer Leiter des JWR, das Projekt Jugendwohnen zusammen. In einer lockeren Feierstunde wurde das Haus nun auch offiziell in Betrieb genommen.

Schon seit etlichen Wochen leben und wohnen die 15 jungen Leute in dem ehemaligen Hotel, das die Familie Höber jahrzehntelang geführt hatte. Heimann sowie JWR-Einrichtungsleiter Adolf Salmen bedankten sich nun noch einmal bei Matthias und Heike Höber für die sehr gut abgelaufene Übergabe der großen Immobilie (700 Quadratmeter), zu der ein riesiger Garten (9500 Quadratmeter) gehört.

Stärken in den Blick nehmen und fördern

Sieben pädagogische Mitarbeiter und zwei Hauswirtschaftskräfte begleiten die jungen Bewohner. »Es wird immer jemand von uns vor Ort sein, 24 Stunden lang«, berichtet Heimann. Dabei werden die Jugendlichen allerdings – vereinfacht ausgedrückt – nicht mehr als nötig geführt, denn Ziel ist es, die Stärken der Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Ressourcen in den Blick zu nehmen, den jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, eine eigene Identität zu entwickeln, sie in ihrer Verselbstständigung zu begleiten, sie zu befähigen, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Schwerpunkte gelegt werden auf die Berufsvorbereitung, die Stärkung der Ausbildungsfähigkeit sowie die Vermittlung und Begleitung in Ausbildung und qualifizierende Maßnahmen.

Elmar Schäfer, Geschäftsführer der Jugendhilfe im Erzbistum Paderborn gGmbH, Träger des JWR, sagte in einem Grußwort, die Investition beim Projekt Jugendwohnen sei gut angelegt. Und Adolf Salmen ergänzte, das JWR sei für die jungen Leute Weg­begleiter einer Lebensetappe, die es ermögliche, dass die Jugendlichen, die aus zumeist schwierigen familiären Verhältnissen stammen, einen Platz in der Gesellschaft finden. Das JWR sei in den vergangenen 50 Jahren als heilpädagogisch-therapeutische Einrichtung in der weiten Region »eine Marke geworden«, berichtete Salmen.

“Trauen Sie sich etwas zu!«

Delbrücks stellvertretende Bürgermeisterin Anita Papenheinrich legte den Bewohnern ans Herz, die große Chance, die die Zeit in der Einrichtung in Heddinghausen biete, zu begreifen und zu nutzen: »Trauen Sie sich etwas zu! Und wenn irgendetwas mal nicht so gut läuft, wenn man vielleicht selbst mal einen größeren Fehler gemacht hat, denken Sie daran, dass es immer Lösungen gibt.«

Tobias Heimann dankte allen, die mitgeholfen haben, das Projekt im ehemaligen Hotel zu verwirklichen, darunter den Handwerkern: »Es gibt noch viele Ideen. Unter anderem möchten wir eine Werkstatt einrichten. Wir würden uns freuen, wenn wir die geknüpften Kontakte zu heimischen Handwerksbetrieben nutzen können«, blickt Heimann voraus.

Es sind aber auch die vermeintlich kleineren Dinge, die mithelfen, dass die jungen Leute beim Projekt Jugendwohnen lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Als Beispiel nennt Erzieherin Antonella Persico den unlängst eingerichteten Hühnerstall im Garten. Als jetzt das erste gelegte Ei unter einer der Brahmahennen lag, »haben sich alle gefreut«, erzählt Antonella Persico schmunzelnd.