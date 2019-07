Blick auf das städtische Gebäude am Nordring gegenüber des Hallenbades. Die Stadt will den Komplex umbauen. Einen Teil des Gebäudes nutzt bereits die Delbrücker Tafel. Foto: Jürgen Spies

Von Jürgen Spies

57 Mitarbeiter der Stadtverwaltung müssen in absehbarer Zeit ihren Schreibtisch dort räumen. Verteilt werden verschiedene Fachbereiche schließlich auf mehrere Gebäude . Das Standesamt, das Bürgerbüro, die Zentrale sowie der Hausmeister werden für die Übergangszeit im Erdgeschoss des angemieteten Rathauses, Lange Straße 45, untergebracht. Hier laufen bereits die Umbauarbeiten.

Das Ordnungsamt wechselt ins im Erdgeschoss des angemieteten Hauses Lange Straße 36; das Schulamt ebenso wie das Sozialamt kommen in die stadteigene Immobilie Nordring 3; das Hoch- und Tiefbauamt und die Rechnungsprüfung in Teilbereiche der ehemaligen Hauptschule Westenholz.

In der jüngsten Ratssitzung wies Markus Hückelheim, Fachbereichsleiter Bauen und Planen, darauf hin, dass die geplanten Maßnahmen an den ausgewählten Standorten auch der Nachhaltigkeit unterliegen – Stichwort: Folgenutzung der Immobilien.

Umbau der ehemaligen »Muckibude«

Die mit Abstand kostspieligste Maßnahme betrifft das Gebäude Nordring 3, im Volksmund wegen der früheren Nutzung »Mucki­bude« genannt. Die Kosten für Aus- und Umbau betragen 250.000 Euro. Hückelheim erläuterte, dass die Stadt dieses Gebäude nach der Übergangslösung anderweitig nutzen wird, jetzt aber schon die notwendigen Baumaßnahmen zu erledigen sind. Allein im Bereich Trockenbau/Decke werden 52.500 Euro fällig sein. Hier waren einst sämtliche Decken »abgehängt worden. Auch an den Fenstern (Hückelheim: »Die wirken derzeit noch wie Schießscharten«) müsse etwas getan werden.

Weitere größere Positionen entfallen auf Bodenbeläge, Elektro/Beleuchtung, Sanierungen. Hinzu kommen Ausstattungs- und Umzugskosten in Höhe von 15.200 Euro. Folglich belaufen sich die Gesamtkosten am Nordring auf 265.750 Euro. »Hiervon sind allerdings ungefähr 192.000 Euro als ‘sowieso Umbaukosten’ anzusetzen, um hier eine nachfolgende Nutzung, beispielsweise für den Jugendtreff, möglich zu machen«, sagte Hückelheim.

Der Teilumbau der Hauptschule Westenholz (für 25 Arbeitsplätze und zwei Reserveplätze) wird voraussichtlich insgesamt 112.450 Euro kosten. Größter Kostenfaktor ist hier der Bereich Elektro/EDV (27.500 Euro).

Parallele Nutzung möglich

Manfred Köllner (Grüne) hatte sich in einer vorangegangen Hauptausschusssitzung nach der Kolpingfachschule, die voraussichtlich ebenfalls in Teilbereichen der ehemaligen Hauptschule Westenholz untergebracht werden soll, erkundigt. Er wollte wissen, ob eine gleichzeitige Belegung aus Platzgründen möglich sei. Bürgermeister Werner Peitz erklärte dazu, eine parallele Nutzung sei problemlos möglich. Jedoch müsse noch an einer Lösung für die Parkplatzsituation vor Ort gearbeitet werden.

In sämtlichen Übergangsgebäuden werden zudem die Ergänzungskosten für das Ersatzmobiliar nicht gerade gering ausfallen. Ein Grund dafür: Im Verwaltungsgebäude Marktstraße 6 befinden sich ursprünglich passgenaue Einbauschränke, die sich nicht einfach mal so ausbauen lassen. Diese Schränke wird die Gesamtschule (für deren Schulverwaltung) weiterverwenden. Die restlichen Möbelstücke der Stadt sollen mit in die Übergangsquartiere genommen werden. Die Herrichtung des Gebäudes Lange Straße 36 ist mit 41.250 Euro veranschlagt. Es entstehen dort sieben Arbeitsplätze.