Man sieht es Fleischermeister Michael Voß förmlich an: Er liebt seinen Beruf . Nachdem er unlängst die Ausbildung zum Fleischsommelier absolviert hat, hängte er nun noch die Weiterbildung zum Wurst- und Schinkensommelier dran. »Manche internationale Spezialität stelle ich jetzt selbst her«, so Voß. Foto: Jörn Hannemann

Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Was man gern macht, das macht man in aller Regel gut. Diese Weisheit gilt auch für Fleischermeister Michael Voß: Der Delbrücker liebt seinen Beruf, das Produkt Fleisch und hat Freude daran, wenn seine Kunden rundum zufrieden sind. Seit kurzem ist der 42-Jährige zertifizierter Sommelier.

Genau gesagt ist er ein Fleischsommelier. Davon gibt es in Deutschland noch nicht so viele. Michael Voß, den man in Delbrück besser kurz unter »Vossi« kennt, hat die zweiwöchige Ausbildung im Bildungszentrum des Fleischerhandwerks in Augsburg absolviert. Nach Theorie, Praxis sowie Prüfung wird den Teilnehmern ein Zertifikat verliehen.

Fleischer-Gen in die Wiege gelegt bekommen

Der Sommelier hat das Fleischer-Gen in die Wiege gelegt bekommen. »Dass die Familie Voß in Delbrück etwas mit Fleischverarbeitung zu tun hat, lässt sich bis ins Jahr 1720 zurückverfolgen«, ist Michael Voß durchaus stolz auf diese lange Tradition. Viel gelernt hat er schon als Kind und als Jugendlicher von seinem Vater, dem Fleischermeister Franz Voß. Das heutige Unternehmen samt Fachgeschäft in der Lange Straße trägt noch ganz bewusst den Namen des Fleischermeisters Franz Voß. Hinzugekommen ist vor ein paar Jahren die Voß-Imbissstation »Bratwurst-Büdchen« am Marktkauf Kosche.

Aus welchem Grund hat sich Michael Voß dazu entschieden, Fleischsommelier zu werden? »In erster Linie geht es mir darum, die Kundschaft noch besser beraten zu können und auch mein eigenes Wissen weiter zu verfeinern. Davon können letztlich Kunden und mein Geschäft gleichermaßen profitieren.« Eine Win-Win-Situation also.

Das Spektrum der Ausbildung zum Fleischsommelier ist ausgesprochen groß. Es geht unter an­derem um Haltung der Tiere, um Rassen, um Schlachtkunde, aktuelle Zuschnitte (Cuts), um Ernährungskunde, Fleischreifung, aktuelle Fleischforschung, um Sensorik, BBQ und Zubereitung. Voß: »Die zwei Wochen in Augsburg haben mir großen Spaß gemacht. Man kommt mit den besten Dozenten ins Gespräch und tauscht sich mit Berufskollegen aus.«

Viele Lerninhalte waren und sind für Michael Voß natürlich kein Neuland, etwa wenn es darum geht, hochqualitatives Fleisch zu verarbeiten. »Artgerechte Haltung zum Beispiel – das ist nicht erst seit kurzem ein Riesenthema, ebenso wie kurze Wege beim Tiertransport, außerdem Nachhaltigkeit, ökologisches Denken und Handeln«, berichtet der Metzgermeister, der aktuell Rindfleisch von einem Angus-Rinderhof in Versmold bezieht und Schweinefleisch hauptsächlich von landwirtschaftlichen Betrieben aus dem Delbrücker Land.

Besonderes Faible für Dry-Aged-Beef

Ein besonderes Faible hat Voß für Dry-Aged-Beef – das ist trocken am Knochen gereiftes Rindfleisch. Je mehr Zeit man einem Steak zum Trocknen an der Luft gibt, umso zarter wird es und desto mehr Aroma erhält es. Das ist dann High-End-Genuss – vorausgesetzt, man bereitet es richtig zu. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. »Wir beraten die Kunden natürlich gern direkt bei uns im Geschäft«, betont Michael Voß.

Wenn er selbst am Profigrill steht, was bei größeren Feiern immer häufiger vorkommt, wird er hin und wieder gefragt, welche Sauce er zu Steak empfiehlt. »Ich sage dann mit einem Schmunzeln: Gar keine! Wenn hochwertiges Fleisch perfekt gegrillt wird, ist es nicht nötig, es in Sauce zu ertränken.« Neuerdings ist Fachmann Voß übrigens auch zertifizierter Wurst- und Schinkensommelier.