Mit einem Endoskop ausgerüstet, wirft Fledermausexperte Bernd Meier-Lammering im Pastorsbusch in Delbrück einen Blick in eine potentielle Fledermaushöhle. Fledermäuse nutzen häufig ehemalige Spechthöhlen. Foto: Axel Langer

Von Axel Langer

Delbrück (WB). Mit High-Tech ausgestattet, schreitet Biologe Bernd Meier-Lammering aus Bielefeld in der Dämmerung durch den Wald am Pastorsbusch. In der Hand ein Endoskop, ein Ultraschalldetektor und ein Fernglas um den Hals hängend, schreitet der Fledermausexperte auf eine Eiche am Rand des Waldes zu. Der Pastorsbusch ist in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen geraten, weil die Stadt ein Teilstück abholzen will, um eine Regenrückhaltemulde zu bauen.

Das hat Anlieger und viele weitere Delbrücker dazu veranlasst, eine Unterschriftenaktion zu starten. Ziel: »Hände weg von unserem Wald!«. Mehr als 3300 Unterschriften sind gesammelt worden.

Doch zurück zu Bernd Meier-Lammering: »Das sieht doch schon sehr gut aus«, blickt der Fachmann beim ersten genauen Hinschauen im Pastorsbusch in die Höhe. Dort sind an einer Eiche zwei kleine Löcher zu sehen, die möglicherweise der Zugang zu einer Fledermaushöhle sind.

G eht es nach Planungen der Stadtverwaltung, sollen rund 1300 Quadratmeter des insgesamt 42.000 Quadratmeter großen Areals gefällt werden, um hier eines von fünf Regenrückhaltebecken sowie 16 Parkplätze für das Familienzentrum Purzelbaum zu errichten. »Es treffen immer noch tagtäglich zahlreiche weitere Unterschriften ein, die wir auch weiterhin als Willensbekundungen sammeln und dem Bürgermeister geben werden«, bestätigte Anliegerin und Initiatorin Brigitte Heihoff am Rande des Termins mit dem Fledermausexperten Bernd Meier-Lammering.

Anwohner hatten den Fachmann des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.) beauftragt, den Fledermausbestand in dem Waldgebiet zu erkunden.

»Wir haben hier einen ausgeprägten Bestand alter Eichen, wie er in unserer Region nicht mehr allzu häufig vorkommt. Auch die fehlende intensive fortswirtschaftliche Nutzung ist aus ökologischem Blickwinkel sehr vorteilhaft. Das Totholz bietet für viele Tierarten einen tollen Lebensraum«, urteilt Bernd Meier-Lammering über das Waldstück.

Er erwartet Arten wie die Zwergfledermaus, das braune Langohr oder typische Waldarten wie den Großen und den Kleinen Abendsegler. Bernd Meier-Lammering kann sich aber auch vorstellen, die Bechsteinfledermaus – eine besonders geschützte Art – zu finden. »Diese Waldform wäre als Wohnort typisch für die innerörtlichen Verkehrsregelungen«, so Bernd Meier-Lammering.

Gewissheit erst nach Auswertung am Computer

Erst mit Anbruch der Dämmerung verlassen die ersten Arten ihre Höhlen, so dass die Untersuchung in den späten Abendstunden stattfindet. Zunächst untersucht der Fachmann die erste Höhle mit einem Endoskop und kann so eine Blick ins Innere der ursprünglich von einem Specht geschaffenen Höhle werfen. Um genau zu klären, mit welcher Fledermausart er es zu tun hat, nimmt der Experte eine Kot- und eine Haarprobe, die in den nächsten Tagen genauer untersucht wird.

Noch zwei weitere, potenzielle Fledermauswohnungen findet Meier-Lammering in dem Bereich, in dem das Regenrückhaltebecken errichtet werden soll. Eine davon wird bewohnt, die zweite ist in so großer Höhe, dass sie nicht erreichbar ist.

In einem zweiten Rundgang setzt der Fledermausfachmann ein Ultraschallmikrofon ein. Dieses zeichnet die Orientierungsrufe der Fledermäuse auf und macht die im Ultraschallbereich liegenden Rufe für das menschliche Ohr erst hörbar. Eine exakte Auswertung der Aufzeichnung und Bestimmung der Arten erfolgt in den nächsten Tagen am Computer.

Nachtaktive Tiere

Kaum hat Bernd Meier-Lammering im Pastorsbusch das Gerät eingeschaltet, ist eine Zwergfledermaus zu hören. Auch tiefer im Waldstück sind immer wieder Zwergfledermäuse zu hören. »Das Gerät hat im Wald einen Empfangsbereich von fünf bis zehn Metern. Die Fledermäuse sind also ganz nah«, erläutert Bernd Meier-Lammering, als die Dämmerung beim Rundgang in die Nacht übergeht. »Die typischen Waldarten warten gerne bis zur vollständigen Dunkelheit«, erklärt der Experte, dass die Fledermäuse nachtaktiv sind. Und tatsächlich lässt sich gegen Mitternacht noch eine zweite Fledermausart dokumentieren. »Der Ruf ist im niederfrequenten Bereich und deutlich leiser. Eine exakte Bestimmung ist hier allerdings erst mit Hilfe eines Computerprogramms möglich«, kann auch der Experte noch nicht sagen, um welche zweite Art es sich handelt. Sicher ist aber, dass in dem überplanten Bereich zwei verschiedene Arten nachgewiesen wurden.

Nach Ansicht von Meier-Lammering wurden bei der Planung die Fledermausbestände nicht hinreichend untersucht: »In einem Gutachten müsste die Zahl der Baumhöhlen und der Fledermausarten exakt ermittelt werden. Auch die vorhandenen Vogelarten müssen zwingend untersucht werden. Neben verschiedenen Spechtarten, die von den Anwohnern gesehen wurden, könnten verschiedene Greifvögel hier ihren Lebensraum haben. Es gibt Hinweise auf Kauzvorkommen. Auch das muss untersucht werden«, unterstreicht der Experte.