Im Dachgeschoss dieses Hauses in Delbrück ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte aber schnell gelöscht werden. Foto: Axel Langer

Delbrück (WB/al). Bei Renovierungsarbeiten ist am Samstag in Delbrück offenbar der Dachstuhl eines Hauses an der Breslauer Straße in Brand geraten. Ein 87-Jähriger und seine beiden Enkel wurden vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht.