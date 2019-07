Von Meike Oblau

»Mein Spendenziel habe ich mit 2000 Euro angesetzt, und bereits vor dem Start an diesem Freitag habe ich mehr als 60 Prozent davon schon erreicht«, freut sich der 50-jährige Großhandelskaufmann über die tolle Unterstützung aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch von örtlichen Unternehmen.

Eine gute Freundin sei an Darmkrebs erkrankt, auch seine Schwester und sein Vater hätten bereits gegen den Krebs gekämpft, schildert Olaf Möller: »Eigentlich steht man jedes Mal hilflos daneben, man kann nicht viel machen außer zu sagen: Ich bin da, kann ich was für dich tun? Daher möchte ich mit meiner Aktion früher ansetzen, bei der Forschung und der Prävention. Deswegen unterstütze ich die Deutsche Krebshilfe.«

Spontane Idee schnell umgesetzt

Die Idee sei ihm relativ spontan gekommen – und dann hielt sich der Familienvater auch nicht lange mit der theoretischen Planung auf: »Nicht vielleicht, nicht warten – jetzt machen«, das sei dabei sein Motto gewesen. Auf Englisch hat er dieses Motto für seine Homepage und seine Facebookseite übersetzt, auf der er seine Spendenaktion bewirbt: »No MayB. Start now«.

Mit seinem Arbeitgeber hat er geklärt, dass er Überstunden nutzt, um für die Tour frei zu bekommen, und natürlich gab auch seine Frau ihren »Segen«. Keine sechs Wochen brauchte Olaf Möller für seine Planung. Jetzt fiebert er dem Start entgegen und wird von unterwegs übers Internet informieren, wie er voran kommt.

Übernachtung im Zelt geplant

Die Wahl des Zielortes war dabei eher Zufall: »Die erste Idee war, nach München zu radeln, aber fürs erste Mal war mir das dann doch zu weit und zu bergig. Da ich auch das Meer liebe, habe ich quasi einen geraden Strich von Delbrück zur Nordsee gezogen – und so entstand der Plan, nach Cuxhaven zu fahren.« Übernachten wird er im Zelt, etwa 100 Kilometer muss er jeden Tag schaffen, um am Sonntagabend die Küste zu erreichen. Im Raum Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke will er am Freitagabend übernachten, danach geht es weiter Richtung Bremen.

Für seine Radtour hat er sich extra spezielle Trikots bedrucken lassen, die auf die Spendenaktion und seine Sponsoren hinweisen. Wer Olaf Möller unterstützen möchte, findet alle Infos für eine Spende per Lastschrift oder Paypal auf seiner eigens gestalteten Homepage. Auch Überweisungen direkt an die Deutsche Krebshilfe sind möglich, am besten mit einem Verwendungszweck, aus dem hervorgeht, dass der Spender die Radtour des Delbrückers unterstützt oder unter Verwendung der Aktionsnummer, die sich ebenfalls auf der Homepage befindet.

Rückweg je nach Kondition mit Rad oder Zug

Ob der 50-Jährige dann am Sonntag von Cuxhaven aus wieder mit dem Rad losrollt oder zumindest für Zwischenetappen auch mal den Zug nimmt, will er von Wetter und persönlicher Kondition abhängig machen. Dass er an der Reise auf zwei Rädern Spaß haben wird, daran hat Olaf Möller keine Zweifel: »Die Idee ist schon, solche Radtouren zugunsten eines guten Zweckes künftig häufiger zu unternehmen«, sagt er.

Nähere Infos zu seiner Benefizradtour hat Olaf Möller auf seiner Internetseite zusammengestellt: www.nomayb.com .