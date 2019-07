Die Feuerwehr musste am Samstagmittag einen Brand auf einem Stoppelfeld in Delbrück-Ostenland löschen. Foto: Axel Langer

Delbrück-Ostenland (WB/al/itz). Um 12.40 Uhr ist die Feuerwehr der Stadt Delbrück am Samstag alarmiert worden. Ein Stoppelfeld in Ostenland war in Brand geraten. Zum Einsatz ausgerückt sind die Feuerwehren aus Delbrück, Ostenland und Lippling.