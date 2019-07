Delbrück-Boke (WB/al). Großer Jubel brandete am Samstag am Boker Bürgerhaus auf, als Heinz Kroos entschlossen ans Gewehr trat. Er beendete eine Schießpause, in der niemand auf den Vogel im Kugelfang anlegen mochte. Um 20.25 Uhr gelang Heinz Kroos mit der 98. Patrone schließlich der entscheidende Treffer.