Um 18.22 Uhr brachte Marcel Mertens die Reste des Vogels mit dem 182. Schuss zu Fall. Nur elf Schüsse früher war dem Vogel die letzte Insignie geraubt worden. Hauptmann Martin Lenzmeier wurde mit dem 171. Schuss Zepterprinz. Neuer Kronprinz wurde mit dem 152. Schuss Josef Klocke. Den Apfel sicherte sich Hendrik Scherf mit dem 89. Schuss. Neuer Bierfasskönig wurde Gerd Klose mit dem 98. Schuss.

Im Musikverein spielt er die Tuba

Mit Marcel Mertens (25) erringt der erste Bentfelder die Königswürde, der zuvor schon Jungschützenkönig gewesen war. Im Jahr 2012 war er bei den Jungschützen erfolgreich. Beruflich ist Mertens als Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik bei der Firma Romberg in Sennelager beschäftigt. Im Musikverein spielt er die Tuba und als Mitglied der Bentfelder Feuerwehr ist er als zweiter Kassierer im Vorstand aktiv.

Gemeinsam mit seiner Königin Laura Bolte (22) wohnt er in der Königsresidenz in der Franziskaner Straße 2 in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schützenplatz. Laura Bolte ist Bankkauffrau der Verbundvolksbank OWL in Delbrück. Im Jahre 2012 war sie Jungschützenkönigin in Sande. Schon 2016 bewiesen Marcel Mertens und Laura Bolte, dass sie sich bestens auf stimmungsvolle Feste verstehen, als sie nämlich in Bentfeld Prinzenpaar des Karnevalsverein wurden.