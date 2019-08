Von Axel Langer

Westenholz (WB). Einige hundert Gäste sind zur offiziellen Eröffnung der Einrichtung »Haus voller Leben« in Westenholz gekommen. Hier wurde das Pilotprojekt für generationsübergreifendes Leben mit 15 Plätzen in der Kindertagsstätte, elf Plätzen in einer Tagespflege, sieben Kurzzeitpflegeplätzen, fünf betreuten Wohnappartements und einem öffentlichen Café seiner Bestimmung übergeben.