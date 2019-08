Steinhorst (WB/Steg/bel). Ein Schützenfest bei Kaiserwetter und mit besonderen Akzenten haben die Bürgerschützen in Steinhorst mit dem Regentenpaar Reinhard und Susanne Hoppe-Biermeyer gefeiert. Das Besondere fing bereits beim Hoffotografen an. Kein Geringerer als der heimische Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer griff zur Kamera und dokumentierte auf dem elterlichen Hof diesen Höhepunkt der Familiengeschichte. Natürlich ein Pflichttermin für den Politiker, denn immerhin ist der amtierende König sein Bruder.

Anschließend gab es einen besonderen Fototermin mitsamt Hofstaat bei einem schweren Traktor. Königin Susanne Hoppe-Biermeyer ist bei Claas beschäftigt und damit wurden auch ihr eine besondere Referenz erwiesen. Anschließend ging es mit insgesamt fünf prachtvollen Kutschen in Richtung Dorfmitte, wo anschließend das große Schützenfest auf »Niggeweg’s Festwiese« gefeiert wurde.

Das Königspaar glänzte mit seinem Hofstaat bei der Parade

Mit ihrem in Korallenrot gehaltenen Festkleid mit langer Schleppe und kleinen glitzernden Steinchen zog die Königin die Blicke auf sich. Begleitet von den Hofdamen in silberblauen Festkleidern glänzte der gesamte Hofstaat bei der Parade. Besonderheiten gab es im Regentenjahr ohnehin: Mit mehr als 1000 Gästen wurde zunächst der große Festball am Samstag gefeiert und an einen besonderen Höhepunkt wird sich das Königspaar noch lange erinnern: Sie waren ein Programmhöhepunkt bei der Kappensitzung des Delbrücker Karnevals mit ihrem »Zwergentanz«. Dabei trat der gesamte Hofstaat auf, hinter einem schwarzen Tuch auf der Bühne simulierten verdeckte und mitspielende Hände einen Tanz von Zwergen.

Der Programmpunkt gefiel den Karnevalisten so sehr, dass Königspaar nebst Hofstaat für die anstehende Stadtverbandssitzung der Jecken erneut gebucht wurden. Welchen Stellenwert das Schützenwesen im kleinen Steinhorst übrigens hat, verdeutlicht eine Zahl: Bei etwa 800 Einwohnern hat der Verein mehr als 300 Mitglieder.