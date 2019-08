Delbrück-Boke (WB/hds). Als einen unvergesslichen Tag wird der Hofstaat in Boke sein Jubelfest lange in Erinnerung halten.

Nicht nur, dass bereits am Samstag kräftig im Schützenfestzelt gefeiert wurde, wie das Königspaar Iris und Heinz Kroos bestätigen konnte. »Besonders wenn es in einem bekanntem Lied um die Eisbären ging, wurde an der Stimmungsschraube ordentlich gedreht«, verriet die Königin.

Zur Parade war die ganze Straße zum Kränzen erschienen. Auch die Kameraden der Freiwilligen Wehr aus Boke ließen es sich nicht nehmen, mit anzupacken und alles zu schmücken. Mit einem langen cremefarbenen Kleid, das aufwändig mit Silberperlen bestickt war und einen wunderbaren Rückenausschnitt hatte, erntete die Königin kräftigen Applaus. Dazu ein Blumenstrauß und eine schillernde Krone.

Die Hofdamen zeigten sich in langen rubinroten Kleidern. Auch hier wurde mit Verzierungen im Oberteil nicht gespart. Auch ein bunter Blumenstrauß durfte bei den Damen nicht fehlen.