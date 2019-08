Frank Hermelingmeier ist neuer König in Steinhorst. Nach dem 103. Schuss war es vollbracht und es ging auf den Schulter der Schützenkamera, den zur Theke. Foto: Dieter Steg

Von Dieter Steg

Delbrück (WB). Der neue König der Steinhorster Schützen heißt Frank Hermelingmeier. Gerade war der Glockenschlag verklungen, als er am Montag um 13.03 Uhr die Reste des Schützenvogels mit der 103. Patrone aus dem Kugelfang riss.

Von Beruf ist der 43-Jährige Landwirt. Im Schützenverein bekleidet er das Amt des Schirrmeisters und kümmert sich darum, dass bei den Kutschen zur Auffahrt alles seine Richtigkeit hat. Seine Freizeit verbringt er gerne in der Gemeinschaft der Jagdhornbläser, wo er selbst ein solches Instrument beherrscht.

»Da war nichts geplant oder vorbereitet«, gab Hermelingmeier nach seinem Königschuss zu erkennen, »der Gedanke kam ganz spontan«. Er wurde 1998 schon als Jungschützenkönig gefeiert. Zur Seite steht ihm Königin Sabine Hermelingmeier. Auch sie ist 43 Jahre alt und als Floristin in Delbrück tätig. Das Klavierspielen ist das Hobby der Regentin. Das Königspaar wohnt mit seinen Kindern Luisa (13) und Marian (11) am Horstweg 1 in Steinhorst.

Hoher Bruderschaftsorden für Rainer Krukenmeier

Bei den Insignien sicherte sich Norbert Stüker das Fass (6. Schuss), Manfred Sandbothe die Krone (12.), Meinolf Sandbothe den Apfel (14.) und Martin Göke das Zepter (18.). Jungschützenkönig wurde Tobias Hoppe-Biermeyer mit dem 131. Schuss. Beruflich ist der 20-Jährige, der auch stellvertretender Jungschützenmeister ist, in der Landwirtschaft tätig. Seine Freizeit füllt er mit Begeisterung bei den Jagdhornbläsern aus. Auch die Jungschützen freuen sich über ihre Insignien. Der Apfel fiel in die Hände von Jonas Grundmeier (26. Schuss), das Zepter sicherte sich Lukas Pape (33. Schuss), die Krone ging an Niklas Brinkmeier (13. Schuss), und über das Fass freute sich Patrick Ringkamp nach dem ersten Schuss.

Eine ganz besondere Auszeichnung hatte der stellvertretende Bezirksbundesmeister Meinolf Fleitmann für Rainer Krukenmeier im Gepäck. Seit 1971 marschiert Krukenmeier bei den Schützen mit. Mehr als 30 Jahre war er als Schriftführer aktiv. Er war Motivator und Ideengeber und hat so manche Stunde für den Verein geopfert. Auch beim Erwerb des Schützenplatzes brachte Krukenmeier sich mit Rat und Tat ein. Für seinen Einsatz erhielt er den Hohen Bruderschaftsorden.

Ein halbes Jahrhundert Schütze

Über das Silberne Verdienstkreuz freuten sich Andreas Echterhoff, Norbert Kloke, Werner Fortmeier und Johannes Schumacher. Für den Verdienstorden III. Klasse wurden aufgerufen: Christopher Freise, Rudolf Hagenbrock, Tobias Joachim, Jochen Kerkstoer, Manfred Otterpohl, Michael Beringmeier und Tobias Brake. Den Verdienstorden II. Klasse bekamen Frank Hermelingmeier und Meinolf Sandbothe. Dieter Jung freut sich über den Verdienstorden I. Klasse. 40-jährige Mitgliedschaft können feiern: Reinhold Gockel, Bernhard Güth, Stefan Pape, Friedhelm Wecker, Anton Westhof und Gerhard Wittreck. Seit 50 Jahren Schütze sind Alfons Berkemeier und Georg Humann.

Bei der Zeltsammlung kam die Summe von 977,80 Euro für die Renovierung des Ehrenmals und für den Förderverein Emslandjäger zusammen.