Der Fahrer war mit einem VW Golf auf dem Milchweg in Richtung Ostenländer Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Vogelweide kam der Wagen nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Versorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.