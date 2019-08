In der Band Das Wunder spielen auch drei Musiker, die zuvor Mitglied bei Luxuslärm waren. Am Mittwoch, 21. August, treten sie in Delbrück auf und spielen deutsche Hits.

Delbrück (WB). Die Konzertreihe »Mittwochs in Delbrück« startet am 21. August um 17 Uhr in die zweite Runde. An diesem Abend nimmt die Band Das Wunder alle Daheimgebliebenen mit auf eine musikalische Zeitreise durch 40 Jahre deutsche Rock- und Popgeschichte.