Bei der großen Parade am Sonntag erntete die Kaiserin in ihrem in Steinfarbe gehaltenen Kleid, das im Oberteil aufwendig mit Perlen und Pailletten gearbeitet war, kräftigen Applaus. Auch die Hofdamen in Festkleidern in Zartrosa und Petrol freuten sich über die große Aufmerksamkeit zum Aufmarsch. »Wir haben mit den Nachbarn und Freunden seit dem Vogelschießen gefeiert, sei es zum Kränzen oder einfach, um Spaß zu haben«, verriet Kaiserin Anja. »Für mich ist es eines der schönsten Dinge im Leben, dieses Amt für meine Bruderschaft zu repräsentieren«, so Kaiser Hubert Brökelmann.

Dem Hofstaat gehören weiter an: Matthias und Anne Breimhorst, Andreas und Nicole Hessel, Georg und Katharina Hüwelmeier sowie Ingo Knepper und Petra Schwartz. Auch Bürgermeister Werner Peitz unterstrich die Besonderheit des Festes: »Kein anderes Fest schafft es, so viele unterschiedliche Menschen zusammen zu führen.«