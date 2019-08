Hatten viel Freude an ihrem besonderen Tag: das Königspaar in Bentfeld Marcel Mertens und Laura Bolte. Foto: Dieter Steg

Bentfeld (HDS). Das amtierende Königspaar in Bentfeld Marcel Mertens und Laura Bolte ließ sich die prächtige Stimmung nicht im geringsten durch den regen verderben. Bereits am Samstag wurde auf dem Festgelände ordentlich und nach bester Schützenfestweise im Zelt gefeiert, bestätigte Königin Laura Bolte. »Wir hatten eine riesige Party, wie etwa bei dem Kränzen. Da haben alle Freunde, Nachbarn und der gesamte Hofstaat mitangepackt«, so die Königin.

Zum Festhöhepunkt präsentierte sich die Regentin in einem fliederfarbenen, mit Spitze und Perlen besetzten Kleid. Dazu trug sie einen Blumenstrauß in passendem Farbton. Die Hofdamen rundeten dazu in ihren silberfarbenen Festgarderoben das königliche Bild ab.

Protokoll muss Wetter angepasst werden

Für die Parade jedoch musste der Vorstand das Protokoll dem Wetter anpassen. Gerade als die Schützendelegation das Königspaar mit allen Ehren aus der Residenz abholten wollte, öffneten sich die Himmelschleusen. Da hieß es nur noch »gemeinsam in das Zelt weggetreten«. Zum Glück grenzt die Residenz des Königspaar direkt an den Festplatz. So konnten Zugteilnehmer und Gäste im Zelt Schutz suchen.

Nach Rückfrage bei den Wetterexperten in Ahden wurde jedoch beschlossen, die Parade ins Zelt zu verlegen. Oberst Detlef Becker konnte dazu zahlreiche Gastvereine und deren Hofstaate begrüßen.

Zum Hofstaat der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Bentfeld gehören Burkhard Lampe und Claudia Bolte, Kai Börnemeier und Marie Mertens, Adrian Müller und Lea Adelbert, Gregor Löseke und Claudia Heisener, Marcel Niggemeier und Nadine Ehm, Fabian Gockel und Saskia Brune, Patrick Brockmeier und Jessika Budde sowie Christian Nettelnbreker und Jenni Hane.