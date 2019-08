Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Wer schon mal da war oder sowieso Stammgast ist, der kommt gern wieder. Und wer zum ersten Mal das Seenachtsfest am See-Hof Franke am Heddinghau­sener See in Delbrück-Bentfeld erlebt, staunt über die ganz spezielle Atmosphäre dort und das ganze Drumherum. Am Samstag, 31. August, findet das Delbrücker Seenachtsfest zum 16. Mal statt.