Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Halt! Stopp! Der massive Bürgerprotest gegen die Errichtung des Regenrückhaltebeckens im Stadtwald Pastorsbusch an der Kettelerstraße hat Wirkung gezeigt: Das Bauvorhaben an dieser Stelle ist plötzlich vom Tisch.

Das geht zumindest aus der am Donnerstag veröffentlichten Verwaltungsvorlage für die Sitzungen des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses (5. September) und des Rates (12. September) hervor. Bürgermeister Werner Peitz schreibt: »Um sich nicht gegen den erklärten Willen der Bevölkerung zu stellen, schlägt die Verwaltung vor, von der Weiterführung des Verfahrens abzusehen.«

Tausende Unterschriften in wenigen Wochen gesammelt

Das Vorhaben der Stadt Delbrück, einen kleineren Teilbereich des Waldes abzuholzen, um dort ein Regenrückhaltebecken als Erdmulde zu errichten, hatte zur größten Unterschriftenaktion in den vergangenen Jahrzehnten in Delbrück geführt. Bis zum 11. Juli hatte die »Interessengemeinschaft (IG) gegen die Teilrodung des Waldes Pastorsbusch« genau 3302 Unterschriften gesammelt und das dicke Bündel dem Delbrücker Bürgermeister Werner Peitz übergeben.

IG-Sprecherin Brigitte Heihoff und IG-Sprecher Christian Wolf hatten immer wieder darauf hingewiesen, dass der stadtnahe Wald »mit teilweise 100 Jahre alten Bäumen ein Schutzraum für viele Tiere (beispielsweise Vögel, Fledermäuse) ist und ein gesundes, ökologisch gesundes Waldstück nicht für eine Regenrückhaltemulde geopfert werden sollte«. Die IG schaltete Naturschutzverbände ein. Nachgewiesen wurden durch Untersuchungen mehrere Fledermaus­arten.

Heihoff: »Im Rathaus hat man Mut und Größe gezeigt«

In einem Gespräch mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT sagte am Donnerstagnachmittag IG-Sprecherin Brigitte Heihoff: »Ich bin so froh und glücklich, dass diese Planung allem Anschein nach ‘gestorben’ ist! Es war für mich und für viele, die den Wald gut kennen und nun unterschrieben haben, eine schreckliche Vorstellung, dass ein Teil davon abgeholzt werden soll. Es sind seit Mitte Juli noch einige hundert Unterschriften hinzugekommen. Die Anzahl ist auf weit mehr als 4000 gestiegen. Das zeigt doch, dass die Bevölkerung die Umsetzung dieser Planung nicht will. Es ist schön zu erleben, dass Verwaltung und Politik das nicht ignorieren und dass man im Rathaus Mut und Größe hat, das Vorhaben an dieser Stelle zu stoppen.«

Wie sehr gerade ältere Delbrücker, die vor 60, 70, 80 Jahren als Kinder im Pastorsbusch gespielt haben, in den vergangenen Wochen um einen Teil des Waldes fürchteten, verdeutlicht eine Beobachtung, die Brigitte Heihoff unlängst gemacht hat: »Ich habe ältere Leute beim Spaziergang getroffen, die beim Gedanken, dass abgeholzt werden soll, Tränen in den Augen hatten. Die gesagt haben: ‘Hier im Wald riecht es noch genauso wie damals – als wir noch klein waren...«

Experte referiert am 5. September im Bauausschuss

Welche Folgen das Ausklammern des Teilbereiches »Kettelerstraße« aus dem Änderungsverfahren der Flächennutzungsplanung der Stadt Delbrück haben wird, soll auf Einladung der Stadt in der nächsten Bauausschuss­sitzung der Fachmann Martin Besser vom Ingenieurbüro Fischer aufzeigen. »Ich würde es gut finden, wenn viele Delbrücker, die unterzeichnet haben, zu dieser Sitzung als Zuschauer kommen«, bemerkt Brigitte Heihoff.

In einem Gespräch mit dieser Zeitung bestätigte am Donnerstag Olaf Mersch­mann, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung Delbrück, dass für den vorgeschlagenen Standort für die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens zum Schutz des Kernstadtbereiches vor Überflutungen »derzeit keine realisierbaren Alternativen existieren.« Bresser werde den ganzen Fall erörtern.

Die Stadt hatte ihrerseits in den vergangenen Monaten und Wochen darauf hingewiesen, die Stadt sei verpflichtet zu handeln, um auch bei so genannten Jahrhundertregen-Ereignissen gewappnet zu sein. Die Stadt müsse dafür Sorge tragen, dass auch Ansprüche und Nöte derer berücksichtigt werden, »bei denen bei Extremregenereignissen die Keller voll laufen.«

Kommentar

Die Delbrücker Stadtverwaltung »eiert« nicht rum: Unmissverständlich empfiehlt sie, auf den Bau eines Regenrückhaltebeckens im Pastorsbusch zu verzichten. Wer sich auch nur ein bisschen in der Kommunalpolitik auskennt, weiß, dass einer solch klaren Aussage einer Verwaltung die Erkenntnis zugrunde liegt: Die Planung lässt sich politisch nicht durchsetzen. Oder anders: Die Fraktionen werden nicht (mehr) zustimmen. Dieses »nicht mehr« ist durchaus konkret gemeint: Wäre vor der Sommerpause des Rates in einer Fachausschusssitzung nicht nachgehakt worden (»Wir müssen die Sorgen der Bürger ernst nehmen«; Michael Kersting, sachkundiger Bürger, SPD) und hätte es die Initiativen der IG Pastorsbusch nicht gegeben, wäre ein Teilstück des Waldes mit allergrößter Wahrscheinlichkeit abgeholzt worden. Die mit erheblichem Aufwand erstellten Pläne dazu liegen ja quasi griffbereit in der Schublade! Was man auch lobend herausstellen muss, ist die Vorgehensweise der IG Pastorsbusch: Sie hat stets fair und ohne Schuldzuweisungen argumentiert. Jürgen Spies