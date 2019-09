Delbrück (WB/al). Zu einer festen Größe im Delbrücker Kulturleben haben sich in den vergangenen Jahren die Kulturtage entwickelt. Eine Mischung aus Musik, Malerei und Video erfreut sich immer Anfang Oktober eines breiten Publikums. Unter dem Thema »Synergien zwischen Kunst und Musik« beginnen die Delbrücker Kulturtage diesmal am 3. Oktober mit einem ökumenischen Gottesdienst anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren.

»Im Rahmen der fünften Kulturtage präsentieren wir regionale und internationale Künstler und verbinden verschiedene Kunst- und Kulturdarbietungen für jung und alt«, präsentierten Hans-Peter Retzmann und Jörg Bücker im Rahmen eines Pressegesprächs das aktuelle Programm. Die Kulturtage wollen in diesem Jahr dem vielfältigen Phänomen des kulturellen Crossover nachspüren »und besonders im Musik- und Kunst-Contest Möglichkeiten unterschiedlicher Wahrnehmengen Raum geben«, blickt Jörg Bücker, Musiklehrer am Delbrücker Gymnasium, voraus. In der Zeit vom 3. bis zum 13. Oktober finden sieben unterschiedliche Veranstaltungen statt.

Kunst- und Musik-Contest an den Schulen

Bereits im April wurden die Gesamtschule und das Gymnasium zum Kunst- und Musik-Contest eingeladen. Im Bereich Kunst können die Schüler in Einzel- oder Gruppenprojekten Malereien, Zeichnungen, Comics oder Fotografien erstellen. Im Bereich Musik fertigen einzelne Schüler oder Gruppen digitale Soundbearbeitungen, Tondokumente oder Videos an. Die Malereien und Tondokumente sollen Einblicke in die innere Welt geben, wenn man Musik hört oder Bilder und Videos sieht. Die so entstandenen Werke können bis zum 1. Oktober in den Schulsekretariaten oder in der Geschäftsstelle der Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) in der Stadthalle abgegeben werden. Als Preis winken Einkaufsgutscheine der Demag. Die Präsentation und die Preisvergabe erfolgt am Dienstag, 8. Oktober, ab 18 Uhr in der Stadthalle.

Den Auftakt zu den fünften Kulturtagen bildet ein ökumenischer Gottesdienst am Tag der Einheit, 3. Oktober, in der Delbrücker Pfarrkirche. Der Gottesdienst erinnert an den Mauerfall vor 30 Jahren. Es schließt sich ein Festakt auf dem Alten Markt an, mit dem die neu gestaltete Innenstadt offiziell eröffnet wird.

Jana-Maria und Sebastian Pachel sind das »Harpan Duo«

Am Freitag, 4. Oktober, treffen in der Boker Pfarrkirche ab 19.30 Uhr Panflöte und Harfe aufeinander, wenn das Harpan Duo Jana-Maria Pachel und Sebastian Pachel ihr Zusammenspiel präsentieren. »Ein optisch und akustisch nicht alltäglicher Genuss, da verschiedene Harfen und Panflöten eingesetzt werden«, so Kirchenmusiker Hans-Peter Retzmann.

Europäische Chormusik und Motetten der Bachfamilie

Als Höhepunkt der Kulturtage sieht Retzmann den Auftritt des Knabenchores Hannover in der Delbrücker Pfarrkirche am Sonntag, 6. Oktober, ab 17 Uhr an. Der aus knapp 50 Jungen bestehende Chor aus der niedersächsischen Landeshauptstadt zählt seit Jahrzehnten zu den herausragenden Knabenchören. In Delbrück wird der Chor unter der Leitung von Professor Jörg Breiding europäische Chormusik und Motetten der Bachfamilie präsentieren. Der Eintritt beträgt 18 beziehungsweise 12 Euro.

Am Donnerstag, 10. Oktober, wird im Restaurant Mythos, Lange Straße 4, Feines für Mund und Ohr serviert. Die Westwood-Singers bieten ihre Interpretationen der weltberühmten Comedian Harmonists-Lieder. Dazu gibt es griechische Spezialitäten.

Am Freitag, 11. Oktober, gestaltet der Konzertchor der Chorschule Wewelsburg ab 19.30 Uhr in der Delbrücker Pfarrkirche den Evensong und gibt im Anschluss noch ein Konzert mit Werken bekannter Renaissance-Komponisten.

Die Kulturtage klingen am Sonntag, 13. Oktober mit der Messe »Missa for You(th)« um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche aus. Farbige und rhythmische Melodien prägen die einzelnen Teile der Messe, die der Kirchenchor Jubilate gestaltet.