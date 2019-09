Angelika Grabosch von der AWO dankte allen Helfern und Nachbarn, die das zehnte Stadtteilfest unterstützen. »Die Menschen in unserer Stadt sprechen mehr als 90 verschiedene Sprachen und stammen aus 85 Ländern. Da ist dieses Integrationsfest unbezahlbar«, appellierte Bürgermeister Werner Peitz, aufeinander zuzugehen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das Stadtteilfest verleihe Delbrück ein freundliches Gesicht und sei ein Stück gelebte Integration. »Nach dem Umzug auf das Gelände der früheren Bettenfabrik wurde das Fest immer besser angenommen«, freute sich Werner Peitz über hunderte Besucher am Pastorsbusch. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Brigitte Michaelis dankte dem Organisationsteam von AWO, Jugendtreff, Kinder- und Jugenddorf, Monolith, dem Jugendrotkreuz, dem Kreissportbund, der Lobby der Caritas, der Bethnahrin-Frauen-Union sowie dem Familienzentrum Purzelbaum.

Auf der Bühne startete das Stadtteilfest gleich mit einem Vollgasprogramm und einer Premiere. Erstmals trat eine Trommelgruppe der Pfadfinder der syrisch-orthodoxen Gemeinde aus Paderborn in Delbrück auf. Die zehn Jugendlichen sorgten für einen lautstarken Auftakt, an den sich die Vorführung der Karateabteilung der DJK Delbrück anschloss.

In fast zehn Jahren hat Eduard Reiswich die Karate- und Kick-Box-Abteilung aufgebaut, die inzwischen sogar Deutsche Meister hervorgebracht hat. Für Programm sorgten auch der Chor der Musikfreunde Delbrück, ein Zauberer, die Bauchtanzgruppe »Prana« und die Volkstanzgruppe »Fröhlicher Kreis« des Heimatvereins. Spiel und Sport wurden an zahlreichen Ständen auf dem Gelände der alten Bettenfabrik angeboten. Zudem bot die Bethnahrin-Frauengruppe frisch zubereitete Lahmacun, gefüllte Weinblätter und weitere Leckereien. An ihrem Stand sammelte die Frauengruppe Spendengelder für bedürftige Kinder in Syrien und dem Irak. Mit dem Geld werden Schulen und Kinderheime aufgebaut, aber auch Lernmaterial bezahlt.